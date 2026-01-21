SOCIETAT
Illa evoluciona «favorablement» i comença a moure's
L'equip mèdic informa que ha recuperat forces i continua el tractament prescrit
El president de la Generalitat, Salvador Illa, «evoluciona favorablement» i ha «iniciat la mobilització» a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha informat des del Govern en un comunicat aquest dimecres a la tarda. L'equip mèdic ha subratllat que el cap del Govern «ha continuat recuperant forces».
S'està tractant el president de la Generalitat amb antibiòtic. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seva.