SOCIETAT
Els maquinistes reclamen solucions després de la reunió i lamenten la manca de propostes
Semaf ha convocat vaga i diversos sindicats estan estudiant si s’adhereixen a la protesta
Els treballadors del sector ferroviari, principalment maquinistes, s’han reunit amb la direcció de l’operadora Renfe aquest dimecres, mentre el servei de Rodalies continua aturat a tot Catalunya.
La trobada s’ha allargat des de les 13 hores fins a les 14:30 hores en una sala oberta de l’Hotel Barceló Sants que ha aplegat centenars de treballadors, el president i el director general de Renfe Viatgers, Álvaro Fernández Heredia i Miguel Ángel Vicente. Alguns empleats han sortit abans, mostrant malestar per una trobada que ha sigut un intercanvi d’opinions en la qual l’empresa ha sigut «zero propositiva». «Amb tantes incidències cada dia el que volem són solucions», ha dit Elisabet Ramos, representant de la CGT.
De fet, diversos maquinistes han fet una protesta simbòlica llançant armilles reflectants al mig de la sala i després l’han abandonat. Els representants de Renfe han expressat el condol per la mort del jove conductor de 28 anys i han escoltat les demandes dels maquinistes. Alguns maquinistes han lamentat que no hi hagués cap representant del gestor d’infraestructures Adif present.
A la sortida, diversos sindicats han assegurat que estan estudiant si s’adhereixen a la vaga que ha convocat Semaf, l’organització majoritària.
La reunió arriba l’endemà de l’accident mortal a Gelida que ha provocat la mort d’un maquinista en pràctiques i diversos ferits així com d’un altre descarrilament i de diverses incidències pel temporal. Abans de la trobada, centenars de treballadors s’han concentrat al vestíbul de l’estació en un minut de silenci en record al treballador en pràctiques que va perdre la vida.