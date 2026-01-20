Successos
Adif suspèn la circulació ferroviària a Rodalies pel temporal després de l’accident mortal a Gelida
El servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles de les vies
Adif ha anunciat aquest dimarts que suspenia la circulació de trens a Rodalies pels efectes del temporal després que un accident ferroviari a Gelida (Alt Penedès) hagi acabat amb una persona morta i 37 ferides. Segons ha detallat el gestor d’infraestructures, el servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles caiguts. El sindicat Semaf ha demanat a Renfe i als maquinistes que davant les «nombroses incidències» a la infraestructura al llarg del dia d’avui que han provocat «dos descarrilaments» aturin el servei «fins a nou avís». «Demanem als que es trobin a meitat de trajecte que arribin a l’estació amb màxima prudència i no reprenguin el servei», apunten.