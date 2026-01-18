Política
Salvador Illa estarà ingressat almenys dues setmanes per un quadre de dolor i dèficit motor a les cames
El president va acudir ahir a l'hospital quan va sentir-se indisposat després de fer esport
L'equip mèdic de la Vall d'Hebron que ha atès el president del Govern, ha explicat aquest diumenge al vespre que Salvador Illa presenta un quadre de dolor persistent i dèficit motor en músculs de les cames. Per aquest motiu, estarà ingressat durant almenys dues setmanes més, per acabar de fer-li proves i poder fer rehabilitació intensiva. El president es troba sota vigilància a la unitat de vigilància intensiva.
Segons ha explicat l'equip mèdic, Illa va acudir dissabte en ambulància a l'hospital. «Va arribar en ambulància del SEM amb pèrdua de força de músculs d’extremitats inferiors i dolor. Tal com marquen els protocols, vam fer un estudi diagnòstic per descartar causes vasculars, tumorals i traumàtique», han indicat en roda de premsa.
Dolor i dificultat per moure les cames
«Seguint el protocol habitual d’aquesta simptomatologia, vam procedir a realitzar un estudi d’escàner, per avaluar part vascular des del cervell fins a les cames. Afortunadament les causes vasculars potencialment greus, com traumàtiques o tumorals, es van poder descartar», ha detallat l'equip mèdic.
A continuació i seguint protocols, es va demanar una ressonància magnètica per avaluar columna i medul·la espinal. Es va repetir aquest estudi també 12 hores després. «L’estudi entra dintre dels límits de la normalitat. Han quedat descartades aquestes causes greus. Ara procedirem amb l’estudi, al llarg dels pròxims dies, per veure l’origen del dolor i pèrdua de força», han afegit.
Estable i animat
Segons ha manifestat l'equip mèdic, el president es troba estable, animat i col·laboratiu. «Ha passat una bona nit, ha menjat i ha begut aigua i presenta lleus millores en els músculs de les cames», han indicat.
A l'hospital des d'aquest dissabte
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va acudir dissabte a l'hospital quan es va sentir indisposat després d’haver fet esport al matí. Fonts de Presidència confirmaven aquest diumenge al matí que el cap del Govern havia passat la nit al centre hospitalari i que aquest matí els facultatius ha seguit fent-li proves que van quedar pendents de fer dissabte. Les mateixes fonts van apuntar ja des de l’inici que Illa es troba «bé» i que, en notar molèsties després de la seva visita a Ascó, va acudir a l’hospital per «valorar una possible afectació muscular».