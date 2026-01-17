Societat
Els Bombers fan una crida a evitar activitats a la muntanya i alerten que el risc d'allau pujarà
Demanen seguir les previsions meteorològiques i recorden que cal portar equipament adequat per anar a alta muntanya
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a no fer activitats de muntanya aquest cap de setmana, davant la previsió de pluja i neu que afectarà el país durant uns dies. "Fem la crida a què tothom es quedi a casa, que la gent no vagi a la muntanya", ha afirmat a l'ACN el sergent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Marc Reixach. La primera recomanació és seguir les previsions meteorològiques i, en cas d'anar a la muntanya, fer-ho amb l'equipament adequat, com un sistema de capes, una sonda, una pala, grampons, el mòbil carregat i pneumàtics de neu o cadenes al vehicle, entre d'altres. Ha alertat també que el risc d'allau s'incrementarà, dissabte i diumenge al Pirineu occidental i dilluns a l'Oriental.
Entre les sis del matí i el migdia d'aquest dissabte, els Bombers han atès 46 avisos, però cap d'ells de gravetat. La major part han estat per despreniments i esllavissades, acumulacions d'aigua i per la caiguda d'arbres.
El cos, però ha volgut alertar especialment per la situació a l'alta muntanya. En aquest sentit, Reixach ha recordat que estan activats tant el Neucat com l'Inuncat i per això ha fet una crida a la "responsabilitat".
En primer lloc, ha demanat que la gent s'informi pels canals oficials, com el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), de la previsió meteorològica i dels plans de Protecció Civil que hi ha activats. Si finalment s'opta per fer l'activitat, cosa que insisteix que està desaconsellat aquest cap de setmana, ha afirmat que cal portar l'equipament adequat, ja que les condicions són "dures". També ha apuntat que cal informar algú de la zona a la qual es vol anar i de la ruta que es vol fer. A més, ha dit que cal adaptar l'activitat al nivell físic de la persona.
Per altra banda, ha explicat que cal seguir també el butlletí de risc d'allaus per saber quina és la situació a la zona a què es vol anar. Aquest perill està actualment en el nivell 2-3 a la Vall d'Aran, la zona de la Pallaresa, el Cadí Moixeró, el Ter i el Cadí. La previsió, però és que el risc pugi durant el cap de setmana i de cara a dilluns.
Així, Reixach ha recordat que la previsió és que la neu vagi caient durant uns dies, primer al Pirineu occidental i a partir de dilluns, també a l'Oriental. En aquest sentit, ha dit que primer ha de caure la neu i "assentar-se", i quan això passi i la previsió meteorològica canviï serà el moment d'anar a fer activitats de muntanya. "No és aquest cap de setmana", ha revelat.