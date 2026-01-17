Societat
Almenys 250 trucades al 112 i 139 avisos als Bombers per les fortes pluges i la nevada
Hi ha una vintena de carreteres afectades per la neu
L'episodi de fortes pluges i de neu d'aquest dissabte ha generat almenys 250 trucades al telèfon d'emergències 112. La majoria són per incidències de trànsit, com obstacles a les carreteres, presència de neu o gel i accidents, i també per inundacions de baixos. Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 08.00 fins a les 18.00 hores 139 avisos, sobretot per esllavissades i acumulacions d'aigua. El Camp de Tarragona, amb 40, i Ponent, amb 42, és on s'ha concentrat el gruix de trucades, seguits de la regió metropolitana sud (23), la nord (19), i la Catalunya central (14). A les Terres de l'Ebre s'ha efectuat un avís mentre que no n'hi ha hagut cap de les comarques gironines.
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Constantí (Tarragonès) és on més precipitació s'ha acumulat aquest dissabte, amb 85,2 litres per metre quadrat. També ha plogut sensiblement a Blancafort (Conca de Barberà), amb 74,4; Vilanova de Meià (Noguera), amb 71,8, i la ciutat de Tarragona, amb 71.
La neu obliga a circular amb cadenes per diverses carreteres del nord del país. És el cas de la BV-4031 al Berguedà i al Ripollès, la BV-4243 a Castellar del Riu (Berguedà), la C-13 al Pallars Sobirà, la C-142b a Naut Aran (Vall d'Aran) i la C-147 a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà), la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-28z al Pallars Sobirà, la C-462 de la Coma i la Pedra (Solsonès) a Tuixent (Alt Urgell) i la C-563 de Tuixent a Gósol (Berguedà). També la GI-400 a Alp (Cerdanya), l'L-500 del Pont de Suert a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), l'L-501 a Boí, l'L-504 de Llavorsí a Tavascan (Pallars Sobirà), l'L-510 entre Tírvia i Àreu (Pallars Sobirà), l'N-230 entre Vilaller (Alta Ribagorça) i Viella i l'N-260 a Alp. A més, està tancada la BV-4024 al Coll de Pal.