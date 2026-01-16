PROTESTES
Els pescadors convoquen vaga el pròxim dilluns contra les noves mesures de la UE
La federació de confraries avisa que la normativa és «impossible» de complir i «posa en risc» l'activitat als ports
La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha convocat vaga el pròxim dilluns 19 de gener a tots els ports en senyal de protesta per les noves mesures administratives de la Comissió Europea.
Els pescadors han avançat que dilluns mantindran les embarcacions amarrades i no sortiran a pescar per visibilitzar que el paquet de mesures que vol aplicar la UE és «impossible» de complir i «posa en risc» l'activitat als ports. En un comunicat, han explicat que es vol «multiplicar innecessàriament» les gestions que han de fer per sortir a la mar, fet que consideren un «desgavell». «Hem arribat a un punt de no retorn, no podem acceptar més normes que no s'ajusten a la nostra realitat», han avisat les confraries.
Segons han indicat en el comunicat, la nova normativa de la Comissió Europea afecta «totes les modalitats pesqueres» i obliga a emetre un preavís abans de 4 hores a través d'una aplicació telemàtica, on han d'enviar l'estimació de totes les diferents espècies capturades i el seu pes.
La federació que presideix Antoni Abad reitera que en els últims anys s'ha reduït a la meitat la flota catalana. «El motiu d'aquest fenomen el trobem en el desencís generat per una normativa imposada, que no reflecteix la nostra realitat però ens fa perdre les ganes de continuar», avisen.
La protesta arriba pràcticament un mes després de tancar-se el pacte per a les quotes de pesca, que va ser «agredolç» segons els pescadors.