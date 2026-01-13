ECONOMIA
PSC, ERC i Comuns arriben a un acord per duplicar la taxa turística a partir de l'abril
Els tres grups registren esmenes conjuntes per aprovar la llei i destinar el 25% de la recaptació a habitatge
Els grups parlamentaris de PSC, ERC i Comuns han arribat a un acord per tirar endavant la nova taxa turística, que es duplicarà. Les tres formacions han registrat esmenes conjuntes al text, amb l'objectiu d'aprovar la llei, i que l'increment es posi en marxa a partir de l'1 d'abril.
Segons la proposta del nou text, el 25% de la recaptació total es destinarà a polítiques d'habitatge de la Generalitat. A més, el 75% restant de la recaptació s'integrarà al Fons per al Foment del Turisme. El desplegament de la nova taxa no es farà en un sol any -els Comuns ho reclamaven-, sinó que es farà en dos anys, és a dir, al llarg de la legislatura. Les negociacions s'han desencallat les últimes setmanes després de mesos de converses.
La nova taxa turística es duplicarà un cop s'aprovi la llei, a partir de l'1 d'abril d'enguany, tal com preveuen PSC, ERC i Comuns. L'increment augmentarà un 100% aquesta legislatura, de manera que el desplegament no es farà finalment en un sol any sinó en dos. Així, la taxa quedarà duplicada finalment el 2027.
A més, s'estableix un únic període de liquidació, a l'abril, de manera que se «simplifica» el sistema i se'n «facilita» el seu compliment, tal com ha defensat avui Jéssica Albiach. Fins ara la taxa es liquidava entre l'1 i el 20 d'abril, i entre l'1 i el 20 d'octubre.
Pel que fa al recàrrec municipal, fins ara només Barcelona n'aplicava a la taxa turística. A partir de l'abril, la taxa a la capital serà de 7 euros per a cada turista que s'allotgi en un hotel de cinc estrelles, i de 3,40 euros als de quatre estrelles. Per als pisos turístics serà de 4,50 euros.
A partir d'ara, tots els ajuntaments podran decidir quan i com l'apliquen, tal com reclamava Esquerra per trencar la uniformitat territorial. Els ajuntaments també la podran adaptar als seus barris, també en funció de la tipologia de cada allotjament.
Aquest recàrrec serà d'un màxim de 4 euros, i no podrà superar en cap cas l'import de la taxa de la Generalitat, per tal de garantir l'equitat i seguretat jurídica. La recaptació serà per als mateixos ajuntaments. Els consistoris, doncs, tindran autonomia, i podran decidir així si apliquen la taxa només a hotels de luxe (de cinc estrelles), i entre el període semestral d'octubre a març, o bé entre l'abril i el setembre.
Les esmenes també concreten que els pisos turístics ara passaran a pagar més, i que quan la taxa estigui plenament desplegada arribi als 2,5 euros en aquests casos. Ara era d'un euro. Els albergs de joventut que siguin de titularitat pública tindran una tarifa de 0,80 euros fora de Barcelona aquest 2026, i d'un euro el 2027.
ERC i Comuns celebren l'acord
Els grups d'ERC i Comuns han destacat la importància de l'acord, rubricat amb el registre de les esmenes conjuntes, aquest dimarts al matí al Parlament. En les respectives rodes de premsa, des d'Esquerra han destacat que el text final complementa la proposta inicial.
La diputada republicana Laia Cañigueral ha remarcat que s'assoleix la diferenciació entre Barcelona i Catalunya, i que introduir el relat municipalista era «important». A més, el recàrrec és «desestacionalitzador», i s'aconsegueix la visió de la «Catalunya sencera» que volia ERC.
Per la seva banda, la presidenta del grup dels Comuns, Jéssica Albiach, ha subratllat que l'acord era «important i necessari». La dirigent ha destacat que es duplicarà la taxa turística, la gran exigència que havien situat els Comuns des de l'inici de les negociacions.
Via ràpida
La Mesa del Parlament va acordar a mitjans de desembre tramitar d'urgència el projecte de llei per incrementar la taxa turística, i reduir a la meitat els tràmits habituals. Es tracta d'una petició del PSC que es va aprovar amb els vots a favor de socialistes i ERC, mentre que Junts s'hi va abstenir.
La previsió ara és que el Parlament aprovi la norma el febrer, després de les esmenes conjuntes presentades avui per PSC, ERC i Comuns a la comissió d'Economia i Finances de la cambra.