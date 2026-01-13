PESTA
El Govern anuncia la detecció de 13 senglars morts més per pesta porcina africana i eleva el total a 60
Tots els nous casos s’han trobat en el radi de sis quilòmetres al voltant dels focus inicials
El Govern ha anunciat la detecció de 13 senglars positius més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus de Cerdanyola. El total d’animals trobats amb la malaltia ja s'enfila als 60, tots dins del primer radi de sis quilòmetres al voltant dels focus inicials. Continuen sense positius les explotacions ramaderes incloses en la zona amb les exportacions restringides.
En global, s’han analitzat de 635 porcs senglars, dels quals 60 han donat resultat positiu, fet que representa un 9,4% del total d’animals analitzats. Les tasques de cerca de cadàvers de senglars continuen i el Govern està treballant en la preparació d’activitats de captura per reduir les poblacions de porcs senglars.
En aquest context, la Generalitat va constituir la setmana passada la Taula del Senglar, que abordarà «territori a territori» la sobrepoblació de l’espècie per reduir a la meitat el nombre d’exemplars. L’organisme es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de la feina de les territorials, que seran les encarregades d’analitzar quines són les millors mesures per capturar els senglars a la seva zona.
En declaracions a l’ACN, la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, va celebrar que les taules territorials els permetran tractar «realment» el problema, mentre que el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va explicar que la sobrepoblació s’ha de gestionar «quirúrgicament».
Segons dades de la Generalitat, la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.
Pèrdues econòmiques pel sector
En una roda de premsa aquest dimarts, Unió de Pagesos (UP) ha xifrat en 63 milions d’euros les pèrdues que ha patit el sector porcí al desembre arran del brot de PPA. El sindicat ha alertat que aquesta xifra es podria multiplicar per 12 durant aquest 2026, ja que és el termini d’un any en què s’allarguen les mesures de control del brot amb restriccions de mercat.
En concret, els productors han passat de guanyar 26 euros per porc a perdre’n 36 amb la PPA. Els més perjudicats són els del radi de Barcelona i dels 20 quilòmetres on es va detectar el brot.