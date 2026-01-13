EDUCACIÓ
Educació planteja que el curs escolar comenci el 8 de setembre els pròxims tres cursos
El departament proposa oferir activitats cada tarda als alumnes de secundària dels instituts escola
El Departament d’Educació planteja que les classes comencin el 8 de setembre els propers tres cursos escolars per als ensenyaments d’educació bàsica (infantil, primària i ESO), batxillerat i formació professional de grau bàsic. Així consta en l’esborrany d’ordre de calendari que ha traslladat el departament als sindicats, que per primer cop contempla els pròxims tres cursos.
Un dels punts més polèmics en opinió dels sindicats és la distribució de les tardes a secundària als instituts escola. L’ordre estableix que l’alumnat ha de tenir com a màxim dues tardes setmanals sense activitats lectives. En aquestes tardes, el centre ha d’oferir activitats obertes a tot l’alumnat i integrades en l’organització general del centre.
La proposta planteja que el 8 de setembre sigui el primer dia del curs per als ensenyaments obligatoris -del segon cicle d'educació infantil a l'ESO-, el batxillerat i la Formació Professional de grau bàsic. A l'FP de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, i cursos de formació preparatoris, es proposa el 14 de setembre de 2026.
La proposta inclou també que el curs acabi el 18 de juny el 2027. L'aturada de Nadal seria del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances serien del 20 al 29 de març dels 2027.
Per primera vegada, la proposta inclou l'inici de curs per als pròxims tres cursos amb l'objectiu de donar «el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa», segons destaca el Departament d'Educació en un comunicat. A més, defensa que es tracta d'una proposa «equilibrada» tant per a les famílies com per als centres, «perquè permet l'arribada i acollida de nous docents».
D'altra banda, es planteja la finalització de les classes el 22 de juny per als cursos 2027-2028 i 2028-2029. A més, s'han fixat quatre dies de festa de lliure disposició, al marge dels dies festius que marca el Departament d'Empresa i Treball, i els dos dies de festa local.
Amb aquesta proposta, el curs que ve tindrà 177 dies lectius, dins la forquilla d'entre 175 i 178 que estableix la Llei d'Educació de Catalunya.
Educació presentarà ara aquesta proposta al Consell d'Educació de Catalunya.
Tardes als instituts escola
La proposta inclou també un canvi pel que fa a les tardes als instituts escola. Aquest curs el document que regula els horaris permetia per última vegada als instituts escola mantenir horaris no unificats entre primària i secundària si disposaven del permís dels serveis territorials. La nova ordre presentada aquest dimarts però estableix que als instituts escola «s'ha d'aplicar un mateix marc horari de centre per a l'alumnat d'educació infantil i primària i per a l'alumnat de secundària». Afirma que s'han de garantir «com a màxim dues tardes setmanals sense activitats lectives» per als alumnes d'ESO, però concreta que en aquestes tardes «el centre ha d'oferir activitats obertes a tot l'alumnat i integrades en l'organització general del centre». Per tant, els alumnes d'ESO han de poder anar al centre totes les tardes.
El text inclou un punt en què s'especifica que en cas que, per raons objectives derivades del context del centre, sigui necessari tenir més de dues tardes setmanals sense activitats lectives, la direcció del centre haurà de sol·licitar autorització prèvia a la direcció dels serveis territorials, «mitjançant una justificació motivada basada en les necessitats organitzatives, pedagògiques o de servei».
En el cas dels instituts, l'ordre afirma que els alumnes no poden tenir més de tres tardes lliures setmanals per a l'alumnat.