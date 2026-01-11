Societat
USTEC se solidaritza amb els pagesos i se suma a la lluita per defensar «una vida digna»
El sindicat rebutja l'acord de la UE i el Mercosur
El sindicat USTEC·STEs (IAC) se solidaritza amb els pagesos que aquests dies es manifesten contra l'acord de la UE i el Mercosur i se suma a la lluita per defensar «una vida digna».
En un comunicat, el sindicat educatiu critica que l'acord és «perjudicial» per a la pagesia, però també per a consumidors i productors del país i assegura que només beneficiarà «les grans corporacions industrials». «El personal educatiu tenim clar que la globalització neoliberal és contrària a la millora de les condicions de vida», indiquen.
USTEC afegeix que el personal educatiu també es troba en un procés de lluita per «dignificar» les condicions laborals i apunta que la lluita pagesa és també la seva.