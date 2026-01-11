Diari Més

USTEC se solidaritza amb els pagesos i se suma a la lluita per defensar «una vida digna»

El sindicat rebutja l'acord de la UE i el Mercosur

Els pagesos han pres la paraula al balcó del Mediterrani de Tarragona per carregar contra l'acord del Mercosur

ACNAgència de notícies

El sindicat USTEC·STEs (IAC) se solidaritza amb els pagesos que aquests dies es manifesten contra l'acord de la UE i el Mercosur i se suma a la lluita per defensar «una vida digna». 

En un comunicat, el sindicat educatiu critica que l'acord és «perjudicial» per a la pagesia, però també per a consumidors i productors del país i assegura que només beneficiarà «les grans corporacions industrials». «El personal educatiu tenim clar que la globalització neoliberal és contrària a la millora de les condicions de vida», indiquen. 

USTEC afegeix que el personal educatiu també es troba en un procés de lluita per «dignificar» les condicions laborals i apunta que la lluita pagesa és també la seva.

