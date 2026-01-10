Societat
Quines carreteres estan tallades per la neu al país?
Calen equipaments especials per circular a la collada de Toses, el port del Cantó, la Creueta i el túnel de Vielha
La nevada intensa al Pirineu talla aquest dissabte al matí tres carreteres i obliga a circular amb cadenes en una vintena de vies més, concentrades a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. El tram final del port de la Bonaigua està tancat per risc d'allaus i tampoc es pot accedir a la BV-4024 al coll de Pal per fort vent i neu, i a la GIV-4016 a Toses. En paral·lel, calen equipaments especials per circular a l'N-260 a la collada de Toses; la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses, Molló i el coll d'Ares; l'N-230 entre Vilaller i Vielha pel túnel de Vielha; l'N-260 al port del Cantó; la BV-4031 a la Creueta; la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu; i la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu.
També calen cadenes a carreteres més secundàries com l'L-500, entre Pont de Suert i la Vall de Boí; l'L-501 a la Vall de Boí; l'L-504, entre Llavorsí i Lladorre; l'L-510, entre Alins i Tírvia; la C-147 entre Esterri d'Àneu i la Peülla; la C-142b a Naut Aran; l'N-141 entre Bossòst i el coll del Portilló; la GI-400 a Alp; la GIV-5223 a Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser i Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser i Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser i Pardines; i la GIV-4714, a Campelles.
Protecció Civil manté la prealerta del pla Neucat per la previsió de nevades fortes, especialment al Pirineu Occidental. Hi ha possibilitat que s'acumulin gruixos de 10 centímetres per sobre dels 900 metres fins aquest dissabte al migdia. El Servei Català de Trànsit (SCT) demana als conductors que tinguin previst desplaçar-se cap a aquestes zones, extremar la prudència en la conducció i equipar el vehicle amb cadenes, així com portar el dipòsit ple, roba d'abrigar i el mòbil amb bateria. El pla Allaucat està igualment en prealerta i hi ha un avís per risc fort d'allaus a l'Aran – Franja Nord Pallaresa. En cotes altes, a més, el fenomen del torb reduirà la visibilitat.