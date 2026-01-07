HABITATGE
Tarragona, inclosa en el concurs del Govern per construir habitatges públics
Els nous pisos tindran un lloguer assequible durant 75 anys
L’Ajuntament de Tarragona cedeix dos solars municipals per formar part de la primera convocatòria del Govern de la Generalitat per a la construcció d’habitatges públics. Aquesta iniciativa, que començarà amb 37 solars a 23 municipis de Catalunya, permetrà aixecar un total de 1.940 pisos amb lloguer assequible durant els propers 75 anys. De la mateixa manera, Cambrils i l'Arboç també cedeixen un solar per municipi.
Segons la consellera de Política Territorial, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es tracta d’un «pas històric» perquè, per primera vegada, s’activa un mecanisme estable per mobilitzar sòl públic i generar habitatge assequible de manera continuada i a gran escala. A més, ha avançat que al llarg de 2026 es preveuen noves convocatòries.
Els solars de la demarcació de Tarragona s’inclouen dins d’un sistema de licitació que fixa criteris tècnics, normatius i constructius homogenis, amb especial atenció a la sostenibilitat i al manteniment dels edificis. El concurs també contempla la gestió integral dels contractes de lloguer durant els 75 anys de vigència del dret de superfície, així com la supervisió de l’ocupació i el seguiment dels arrendataris.
Els terminis previstos estableixen que, un cop adjudicat el dret de superfície, els promotors hauran de presentar l’avantprojecte en dos mesos, sol·licitar la llicència d’obres en nou mesos, iniciar les obres sis mesos després d’obtenir-la i obtenir la qualificació definitiva dels edificis cinc anys després de constituït el dret.