Salut
La mascareta deixa de ser obligatòria a centres sanitaris i residències a partir d’aquest dimecres
El Govern segueix recomanant-ne el seu ús si hi ha símptomes, especialment en contacte amb persones vulnerables
El Departament de Salut ha decidit retirar l’obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris, sociosanitaris i residències a partir d’aquest dimecres, segons ha informat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.
La decisió s’ha pres per la millora sostinguda de la situació epidemiològica de la grip, amb una evolució també favorable dels ingressos hospitalaris. Malgrat tot, Paneque ha remarcat que el Govern segueix recomanant l’ús de la mascareta en aquelles persones que tinguin símptomes i que estiguin en l’àmbit sanitari o sociosanitari, especialment quan tenen contacte amb persones vulnerables.
La incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió i se situa en 248 casos per 100.000 habitants, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener i actualitzades aquest dimarts.
En la setmana anterior, els casos havien baixat de 546 a 236; un descens marcat després d’arribar al pic de contagis, que es va situar en una taxa de 759, a les portes de les festes de Nadal. El pic es va assolir amb una incidència molt superior a la d’anys anteriors i també de forma avançada en el calendari, a mitjans de desembre.