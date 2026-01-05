LABORAL
Catalunya tanca el 2025 amb una desacceleració del mercat laboral
Foment alerta de la persistència de debilitats estructurals i reclama estabilitat normativa i certesa jurídica
El nombre de desocupats a Catalunya s’ha incrementat el mes de desembre en 1.860 persones (0,58%), tot i que en termes interanuals l’atur registrat ha descendit en 11.959 persones (-3,57%), situant el total d’aturats en 323.236. Pel que fa a la contractació, s’han formalitzat 39.734 contractes menys que el mes anterior, dels quals el 41,85% (85.713 contractes) han estat de caràcter indefinit i el 58,15% restant (119.115) temporals.
Les dades publicades confirmen que l’atur continua sent un dels principals reptes del nostre mercat laboral. En aquest sentit, a Catalunya l’atur registrat s’ha incrementat en 1.860 persones al desembre, situant Catalunya com la comunitat autònoma on en termes absoluts més ha augmentat l’atur registrat al desembre. Aquest increment es produeix després de la reducció registrada el mes de novembre (-3.119 persones; -0,96%), la qual cosa evidencia la falta de consolidació en la millora de l’ocupació i la volatilitat del mercat laboral.
Tradicionalment, el mes de desembre havia estat un període en què l’atur tendia a descendir a Catalunya. No obstant això, des del 2023 aquesta tendència s’ha invertit, registrant-se increments consecutius de l’atur en els mesos de desembre.
Pel que fa al descens interanual de l’atur registrat, Catalunya és la quarta Comunitat Autònoma amb la variació anual més baixa, i lluny del -5,94% del total nacional. Així mateix, la variació interanual a nivell estatal supera la catalana de manera continuada des d’agost de 2022.