SOCIETAT
El transport protagonitza les principals pujades de preu del 2026: taxis, bitllets i peatges seran més cars
Amb el canvi d’any les pensions pugen un 2,7% i l’actualització del salari mínim està pendent d’acordar-se
El 2026 començarà amb actualitzacions tarifàries i de preus en diversos sectors, tal com és habitual en cada canvi d’any. Les bonificacions del transport públic es mantindran, però els bitllets i abonaments experimentaran increments d’entre el 3,5% i el 9,4%. Els peatges i els serveis de taxi també s’encariran, així com les tarifes aeroportuàries, que podrien veure’s reflectides en el preu final dels bitllets d’avió. Del cistell de la compra, caldrà estar pendent sobretot del preu dels ous.
Pel que fa a ingressos, les pensions s’actualitzaran amb l’IPC i els salaris dels funcionaris també pujaran, mentre que el salari mínim interprofessional començarà l’any prorrogat a l’espera d’un acord amb els agents socials. A continuació, un resum dels principals canvis de preu que arriben amb el nou any.
Es mantenen les bonificacions al transport públic
El preu de les tarifes al transport públic s'encariran un 3,5% a partir del 15 de gener, una actualització que no serà lineal, sinó que es farà amb criteris d'equilibri territorial, i que respon la continuïtat de les bonificacions.
Amb les tarifes actualitzades, el preu de la T-Jove serà de 45,5 euros per trimestre. En el cas de la T-Usual, el cost serà de 22,8 euros al mes a la zona 1 i de 42,7 euros al mes a partir de la zona 3. En funció del nombre de zones, el preu s'incrementarà progressivament fins als 135,25 euros en el cas de la T-Usual de set zones, que queden en els 67,65 euros amb descompte.
En paral·lel, la T-casual també experimentarà un increment i passarà a costar entre 13,00 euros en una zona i 57,60 euros en set zones. Quant al bitllet senzill, el preu s'actualitzarà fins als 2,90 euros, un increment del 9,43% respecte de l'any anterior.
Pel que fa al transport a Barcelona, el servei de Bicing incorporarà increments del 15% en el preu per viatge, que en l’elèctrica, passaria de 0,35 euros els 30 minuts a 0,40 euros, i la mecànica, de 0,70 euros a 0,81 euros. Les subscripcions es mantindran sense modificacions.
Taxis i peatges més cars
Les tarifes del taxi metropolità s'incrementaran un 2,3% de mitjana ponderada el 2026, segons dades de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Els nous preus preveuen que la baixada de bandera pugi a 2,80 euros mentre que la tarifa quilomètrica s'encareix un 2,3% de dia i un 2,4% de nit.
Destaca l’augment de la tarifa T4, que passarà a 46 euros en els trajectes entre el port de Barcelona i l’aeroport. Els suplements també s’incrementen: 2,55 euros a Sants i 4,6 euros a l’aeroport i al moll adossat. En canvi, els suplements vinculats a la Fira s’enfilen fins als 3,30 euros, un augment del 32%, similar al que s’aplicarà en nits especials com Sant Joan, Nadal i Cap d’Any.
D’altra banda, els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s’encariran al voltant del 3%. En concret, els túnels de Vallvidrera incrementaran la tarifa un 2,99% fins als 5,28 euros per turisme en hora punta i el de la C-16 al tram entre Sant Cugat i Manresa s’apujarà un 2,96%.
Les tarifes de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell s’eleven un 2,84%. El tram entre Castelldefels i Sitges costarà ara 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i de 8,42 euros per la resta. El peatge del túnel del Cadi s’incrementarà un 2,82% fins als 14,56 euros per als no residents al Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell.
Noves tarifes aèries
Després d’anys congelades, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat un increment del 6,44% de les tarifes aeroportuàries d’Aena per al 2026, que se situaran en 11,03 euros per passatger, 67 cèntims més. Tot i que aquests imports els paguen les aerolínies, la pujada es podria veure reflectida en el preu final dels bitllets d’avió. L’increment s’aplicarà a partir de l’1 de març.
L’increment del 2026 no és homogeni en tots els serveis, sent activitats com el servei de handling o de combustibles les que notaran menys increment (+5%), mentre que l’estacionament serà un dels conceptes amb més encariment tarifari (+12%).
El preu dels ous, a l’alça
Pel que fa als preus del mercat, l’any començarà amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) força moderat. Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se, sobretot els ous, que al novembre s’havien disparat un 20,8% respecte de l’any passat, la segona xifra més elevada dels darrers vint anys. També caldrà estar pendent del preu del cafè, que en l’últim mes era un 14,4% més car que l’any anterior.
En canvi, el sucre manté la tendència a la baixa, amb una reducció del 10,4%, tot i que menys pronunciada que els mesos anteriors. La inflació general es va mantenir en el 2,6% al novembre a Catalunya, una tendència estable respecte del mes anterior que s’explica, en part, pel preu de l'electricitat.
S’abarateix la llum i puja l’aigua
Pel que fa a la llum, a partir de l’1 de gener s'encariran els peatges i càrrecs del rebut, que estableix la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’augment, però, variarà en funció de la tarifa i oscil·la entre el 0,5% i l’11%. Tot i això, el govern espanyol calcula que les llars veuran la seva factura elèctrica reduïda un 4,7% el 2026. També baixaran les tarifes per a les pimes (-4,95%), la indústria (-8,55%) i els electrointensius (-9,91%). Segons han informat fonts del Ministeri de Transició Ecològica, aquesta caiguda es deu principalment a la disminució del cost de l’energia i a l’impuls de les renovables.
En canvi, les tarifes d'aigua potable pujaran un 2,9% als 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona. L'actualització rau en el fet que han pujat també les tarifes que les empreses subministradores paguen a Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que és qui gestiona l'aigua en alta. En termes absoluts, l'AMB calcula que cada rebut pujarà uns 0,40 cèntims al mes. En els municipis de l’àrea metropolitana que el subministrament el fan altres empreses, l’encariment serà d’entre el 2,9% i el 5,8%.
Sobre els residus, l’encariment s’alinea amb l’Índex de Preus de Consum (IPC) i les taxes a l’àrea metropolitana seran un 3% més cares.
Encara amb els elements vinculats a la llar, destaca l’augment del preu dels serveis de telefonia i Internet de les principals operadores. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha calculat que en la majoria dels casos els increments se situen entre el 3 i el 4%.
Variabilitat en l’augment del preu del lloguer
En l'habitatge, que continua en preus disparats, l’augment dels lloguers dependrà de l’any de signatura del contracte. Els firmats després del 26 de maig de 2023 hauran de fer de seguir l’Índex de Referència per a l’Actualització d’Arrendaments d'Habitatge (IRAV), publicat per l'Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest indicador, del 2,29% al novembre, determina el percentatge màxim d’increment anual, basant-se en la variació de l’IPC i altres factors.
Pel que fa als contractes anteriors a la nova llei d’habitatge, els propietaris podran aplicar l’augment que estigui pactat per escrit, que generalment està vinculat a l’IPC. En aquest cas, la pujada seria del 3%. Els propietaris han de notificar la pujada amb almenys un més d’antelació.
Segons aquesta fórmula, un lloguer de 900 euros podria pujar fins als 920 euros aplicant l’IRAV i fins als 927 euros aplicant l’IPC. També s’ha de tenir en compte que, en zones amb mercat residencial tensat, poden aplicar-se limitacions addicionals sobre el preu màxim.
Quotes estables en les hipoteques
Pel que fa a les hipoteques, el Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès de referència en el 2%, signant la quarta pausa consecutiva des que va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat.
En aquesta línia, al novembre l’euríbor, l'índex al qual van referenciats la majoria dels préstecs d’interès variable, es va situar en el 2,21%, 0,03 punts més que durant el mes anterior, i la previsió és que tanqui el desembre lleugerament a l’alça. De cara a l’any que comença aquest dijous, el pronòstic és que s’estabilitzi, de manera que no hi hagi increments sobrevinguts en les hipoteques.
Salaris i pensions
Pel que fa als ingressos, l’any 2026 començarà amb una pròrroga del salari mínim interprofessional (SMI), que actualment està fixat en els 1.184 euros al mes en 14 pagues. Això serà així fins que l’Estat arribi a un acord amb els agents socials i aprovi un reial decret amb el nou import.
En salaris, ressalta també que els funcionaris cobraran més. L'augment serà del 2,5% aquest any, amb efecte retroactiu des del gener, i fins al 2% el 2026.
D’altra banda, les pensions contributives s’incrementaran un 2,7% el 2026, d’acord amb la variació interanual de l’IPC del mes de novembre. Això suposarà increments mitjans d’uns 570 euros anuals en les pensions de jubilació i d’uns 500 euros de mitjana en el conjunt del sistema.
També s’augmentarà l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que serveix per fixar les quantitats de diverses prestacions socials. Ho farà un 3%, de manera que es fixarà en els 801,85 euros mensuals, l’equivalent a 9.622,18 euros anuals.