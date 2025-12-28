Aigua
El temporal eleva les reserves d'aigua de les coques internes de Catalunya fins al 77,5%
És més del doble de les quantitats que hi havia als embassaments fa un any
El temporal de pluja i neu dels últims dies ha elevat les reserves d'aigua de les conques internes de Catalunya fins al 77,5%, la qual cosa és més del doble de les quantitats que hi havia als embassaments fa un any (33,71%).
Les precipitacions que han caigut no només en el temporal dels últims tres dies, sinó també en els últims mesos, han fet oblidar que Catalunya va acomiadar el 2024 i es va endinsar en el 2025 encara amb restriccions per sequera.
Totes les restriccions al consum d'aigua en el sistema Ter Llobregat, el que abasteix el gruix de la població catalana, es van aixecar l'abril passat, després d'una primavera plujosa que va disparar les reserves dels pantans fins al 83% de capacitat a principis del juny passat.
Des d'aleshores, els embassaments ja no han baixat del 70%, malgrat un lleu descens a finals de l'estiu que es va recuperar amb les pluges de la tardor.
Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), des de mitjans de desembre hi ha hagut un creixement ràpid i pronunciat, ja que les reserves han augmentat 7 punts percentuals, del 70% fins al 77,5%.
Susqueda, al límit
Després del temporal de tres dies de pluges incessants, que ha acabat aquest diumenge, el pantà més gran de Catalunya, Susqueda (Selva), ha hagut d'obrir comportes per desembassar, perquè està al 98,6%, cosa que no es veia en anys.
El veí pantà de Sau (Osona), emblemàtic durant la sequera perquè va quedar al descobert l'església submergida fa dècades per la construcció de la presa, està avui dia al 68% de la seva capacitat i no es veu el campanar. Al nord de Girona, el pantà de Darnius Boadella, un dels que més va patir durant la sequera, està al 71,73%.
Al límit entre Barcelona i Tarragona, el pantà de Foix també ha hagut d'alliberar aigua en les últimes hores per l'alta quantitat acumulada; actualment està al 88 % de la seva capacitat.
Pel que fa als pantans de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que abasteixen Catalunya (Lleida i part de Tarragona), el creixement ha estat més moderat perquè es van recuperar molt abans de la sequera: actualment estan al 70% de la seva capacitat.