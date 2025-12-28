Política
Paneque garanteix que amb el nou finançament hi haurà ordinalitat «sense entrar en el debat de les paraules»
La portaveu del Govern diu que la proposta acontentarà ERC i recomana a totes les autonomies que s’hi adhereixin
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha garantit que hi haurà ordinalitat en la proposta de finançament que preveu posar sobre la taula la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, aquest gener. «Catalunya no pot quedar descavalcada dels ingressos respecte al que rep. No vull caure en el debat de les paraules, però la proposta ha de complir aquest criteri», ha afirmat en una entrevista amb l'ACN.
Així, Paneque ha assegurat que la proposta acontentarà ERC perquè inclou els elements que els republicans van marcar com a «fonamentals» en el pacte d'investidura. També ha aprofitat per recomanar a la resta de comunitats autònomes que s'adhereixin a la proposta i ha advertit que «negar-s'hi de rodó i de primeres és absolutament incomprensible».
La portaveu de l'executiu ha admès que la negociació «és complexa» però que són optimistes respecte al fet que Catalunya «tingui aviat» un finançament singular. En aquesta línia, ha reiterat que el Govern «honora» els compromisos adquirits amb ERC en aquesta matèria i que la proposta del Ministeri d'Hisenda també els recollirà.
Preguntada per si la proposta inclourà l'ordinalitat, Paneque ha dit que «més enllà de la paraula concreta», l'acord assumeix que el que reben les comunitats ha de ser proporcional al que generen. «Diguem-n'hi principi d'ordinalitat o diguem-n'hi com se'n vulgui dir. No vull caure en el debat de les paraules, però s'ha de complir aquest criteri», ha asseverat.
La també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha insistit que la proposta implica millores pel conjunt de ciutadans espanyols i ha recomanat a la resta d'autonomies adherir-s'hi. Així, ha assegurat que aquestes «poden entrar a negociar i incidir» però que negar-se «de primeres» a la proposta és «absolutament incomprensible».
Sobre el paper de la ministra Montero, la portaveu ha negat que la seva candidatura a les pròximes eleccions a Andalusia hagi condicionat la proposta de finançament. «Aquesta no ha estat mai una qüestió que hagi incidit en la negociació, perquè la proposta millorarà també el finançament dels andalusos», ha subratllat.
Pel que fa a la recaptació de l'IRPF per part de l'Agència Tributària Catalana (ATC), Paneque ha dit que ha estat un «senyal de maduresa i de responsabilitat» per part del Govern explicar que era inviable que ho fes amb garanties el 2026, tal com reclamava ERC, i posposar aquesta qüestió fins al 2028.
Pressupostos
Paneque també s'ha referit als pressupostos del 2026 i ha reiterat que el Govern no ha mantingut cap trobada formal amb els seus socis – ERC i Comuns- si bé ha afirmat que la relació amb els dos partits és continuada per temes que, segons ha dit, van «en paral·lel» amb la negociació pressupostària.
La portaveu ha mantingut que estan «convençuts» que els treballs amb ERC i Comuns pels comptes «poden ser possibles». De fet, ha insistit que moltes de les polítiques que es recullen en els acords d'investidura amb ambdós partits «necessiten recursos» i ha cridat al fet que aquest sigui també «un element de reflexió».
La consellera ha admès que la gestió d'enguany dels suplements de crèdit han estat «molt llargues» i que aquesta «no és la forma òptima» d'actuar. «Per tant, esperem que tots plegats siguem capaços d'aprovar uns pressupostos, perquè qui perdria més si no n'hi hagués són els catalans», ha sentenciat.