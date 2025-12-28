Memòria Democràtica
El Govern ha reobert 13 fosses el 2025 i recupera restes de 19 víctimes de la Guerra Civil
El Cens de persones desaparegudes incorpora 285 nous casos i ja s’acosta als gairebé 8.200 registres
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha reobert aquest any 13 fosses comunes i ha exhumat les restes òssies de 19 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, com a part del Pla de fosses 2023-2025, segons ha informat aquest diumenge el Govern en un comunicat.
En paral·lel a aquestes actuacions, el departament manté tres excavacions en curs que, fins ara, han permès recuperar les restes d'unes seixanta persones.
Els treballs han tingut lloc a prop d'una dotzena de municipis, com Ascó (Ribera d'Ebre), Miravet, Vila-sana (Pla d'Urgell), Gandesa (Terra Alta), Ullastrell (Vallès Occidental), Rabós (Alt Empordà), Artesa de Segre (Noguera), Castellnou de Bages (Bages), Gratallops (Priorat), Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), la Bisbal de Montsant o Abrera (Baix Llobregat).
Lliurament de les restes d'un soldat republicà
Gràcies al programa d'identificació genètica, el departament ha donat a una família les restes identificades del soldat republicà Julio Lizana, mort després de l'impacte d'un explosiu el 16 de gener del 1939 a Bellprat (Anoia) mentre intentava frenar l'avanç franquista.
Es tracta de la 27a persona identificada a Catalunya des de la creació del programa d'identificació genètica el 2016, que compta ja amb més de 4.500 mostres d'ADN aportades per familiars de desapareguts.
Així mateix, unes restes no identificades exhumades aquest any han estat reinhumades al cementiri de la Bisbal de Montsant i s'han fet tasques de senyalització de fosses a Tremp (Pallars Jussà) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental), integrades dins de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica.
285 casos nous al cens de persones desaparegudes
El cens de persones desaparegudes ha incorporat 285 nous casos i ja s'acosta als 8.200 registres. Del total d'inscrits, s'ha localitzat mitjançant la cerca de documentació el lloc d'inhumació de 699 persones.
La Direcció General de Memòria Democràtica ha ampliat i actualitzat també el mapa de fosses, que compta actualment amb 1.008 fosses validades i publicades al web del Banc de la memòria democràtica de Catalunya.
Des del 2004, la Generalitat ha excavat 136 fosses i s'han recuperat restes superficials en diversos escenaris de combat, especialment de la Batalla de l'Ebre. Des del 2008, s'han registrat 247 avisos de troballes de restes en superfície, amb un màxim històric de 36 l'any 2023 i amb 11 aquest 2025.