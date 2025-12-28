Animals
Els veterinaris alerten: vuit aspectes a tenir en compte abans de regalar un gos per Nadal
Els professionals fan una crida a reflexionar sobre el compromís que implica incorporar un animal de companyia a la família per prevenir els abandonaments
En més d’una carta als Reis d’Orient, segurament hi haurà un gos. Davant d’aquesta possibilitat, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) fa una crida a la reflexió sobre el compromís que implica incorporar un animal de companyia a la família. L’objectiu és prevenir abandonaments i garantir el benestar dels animals.
Cada any, les protectores d’animals d’Espanya recullen prop de 300.000 gats i gossos, una xifra que equival a 33 animals abandonats cada hora, segons dades de la Fundació Affinity corresponents a l’any 2024. Des del CCVC alerten que una bona part d’aquests abandonaments es podrien evitar amb una informació prèvia adequada i amb l’acompanyament dels professionals veterinaris.
Per aquest motiu, el Consell recomana tenir en compte vuit aspectes abans de prendre la decisió d’incorporar un gos a la família:
- És un compromís d’anys. Un gos pot arribar a viure fins a quinze anys, de manera que la decisió ha d’anar molt més enllà d’un impuls puntual o d’un regal de Nadal.
- Cal comptar amb un espai i un entorn adequats. És important valorar si l’habitatge i l’entorn són compatibles amb les necessitats de l’animal, especialment pel que fa a la seva mida, nivell d’activitat i benestar.
- Temps i disponibilitat diària. Els gossos necessiten passejos, atenció, educació i cures cada dia. Cal preguntar-se si es disposa del temps necessari i si s’està disposat a adaptar l’estil de vida que comporta tenir-ne un.
- Cost econòmic. Tenir un gos implica despeses fixes com l’alimentació, les visites veterinàries, les vacunes, la medicació, les assegurances i la identificació, així com possibles despeses extraordinàries, com cirurgies, ensinistrament o residències.
- Cadell o gos adult? Cada opció té avantatges i reptes diferents. El veterinari pot orientar en la tria més adequada en funció de les circumstàncies personals i familiars.
- Adopció o compra responsable? L’adopció en protectores i centres d’acollida és altament recomanable, tot i que cal tenir en compte que alguns animals poden arrossegar una «motxilla emocional» que requereixi temps, paciència i suport professional. En cas de compra, aquesta s’ha de fer sempre a criadors autoritzats.
- Identificació obligatòria. La identificació amb microxip és obligatòria i essencial per evitar pèrdues i abandonaments.
- Assessora’t amb un professional de la veterinària. És la figura clau que pot orientar sobre quin animal s’adapta millor a cada persona o família i garantir una incorporació responsable i segura.
Des del CCVC insisteixen que regalar o adquirir un gos és una decisió que s’ha de prendre amb responsabilitat, informació i compromís, pensant sempre en el benestar de l’animal a llarg termini.