El lector de matrícules dels Mossos arriba a 70 municipis amb més de 161.000 consultes
Ja s'han instal·lat 48 càmeres a la xarxa viària i es treballa per sumar-hi AENA, SABA i l'Abadia de Montserrat
Una setantena de municipis catalans ja estan connectats al sistema de lectura de matrícules LECTIO dels Mossos d’Esquadra, una eina clau en la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme que aquest 2025 ha permès al cos fer més de 161.000 consultes. Ho ha explicat a l’ACN Mario Olivares, sotscap de l’Àrea de Telecomunicacions de la policia catalana, que ha detallat que cada dia es fan un milió de lectures. De cara a l’any vinent, els Mossos preveuen estendre el sistema a poblacions que, tot i disposar de Policia Local, volen integrar-se a la xarxa, així com a organismes com AENA, SABA o l’Abadia de Montserrat. Pel que fa a la xarxa viària, ja hi ha 48 lectors instal·lats i el 2026 la cobertura s’ampliarà amb 32 més.
El projecte LECTIO va néixer fa sis anys amb l’objectiu inicial d’instal·lar lectors de matrícules en municipis sense Policia Local per millorar-ne la seguretat. “El neguit d’aquestes poblacions es va exposar a les juntes de seguretat local i, des dels Mossos, el vam elevar al Departament d’Interior”, ha explicat Mario Olivares, sotscap de l’Àrea de Telecomunicacions dels Mossos. En aquest sentit, ha apuntat que l’objectiu era crear una xarxa de lectors de matrícules per identificar vehicles sospitosos, reconstruir-ne els moviments i recopilar dades clau per prevenir, investigar i reaccionar davant de possibles amenaces.
Ha assegurat que, en un context de globalització del crim organitzat i del terrorisme, aquesta eina, que està cofinançada per per la Unió Europea mitjançant el Fons de Seguretat Interior, facilita la col·laboració transfronterera entre les forces de seguretat europees, especialment dins de l’espai Schengen. Així, ha apuntat que contribueix a millorar la capacitat de rastreig i detecció de persones vinculades a activitats delictives, augmentant així l’eficàcia en la gestió de situacions crítiques en temps real.
Segons Olivares, LECTIO treballa amb dues finalitats. D’una banda, l’anàlisi a posteriori quan hi ha hagut un fet delictiu: el policia consulta LECTIO sobre el pas d’un vehicle i el sistema li retorna on ha estat detectat. L’altra seria quan ja es disposa d’una sèrie de vehicles sospitosos que poden haver participat en un fet delictiu, formant part d’una organització criminal, i el que es fa és una mena de senyalament per estar alerta d’on s’estan movent tots aquests cotxes.
“Hem de partir de la base que moltes de les organitzacions criminals es concentren en l’àmbit metropolità, però la majoria són itinerants i poden venir de qualsevol part d’Europa”, ha apuntat el responsable dels Mossos que ha remarcat que “ja no hi ha fronteres a l’hora d’actuar” i que la tasca policia va més enllà de Catalunya.
Una setantena de municipis connectats
Actualment, hi ha 59 ajuntaments sense policia local integrats al sistema, onze en fase de tramitació administrativa i dotze més en fase de certificació tècnica prèvia. “Preveiem tancar l’any 2025 amb 70 municipis connectats, la qual cosa suposa unes 220 càmeres instal·lades”, ha concretat Olivares, que ha afegit que durant aquest any s’han rebut 30 sol·licituds d’ajuntaments interessats, 29 dels quals han manifestat la voluntat d’incorporar-se a LECTIO.
Pel que fa als municipis amb Policia Local, ha indicat que des de finals de 2023 s’estan fent gestions per integrar-los al sistema. “La finalitat de LECTIO és arribar al màxim possible d’ajuntaments que no tenen policia local i arribar a sumar també els que en disposen perquè la xarxa pugui créixer i fer-la tan extensiva com sigui possible”, ha explicat.
Així, ha assenyalat que s’ha redactat un Conveni de Compartició de Dades entre els ajuntaments i els Mossos que contempla que les poblacions i la policia catalana puguin intercanviar informació que sigui d’interès mutu, com una carpeta compartida de vehicles sospitosos. El primer trimestre de 2026, un cop es validi el document, començaran a integrar-se ajuntaments amb policia local. Gavà serà el primer a sumar-se.
Fins ara s’han rebut i atès dinou sol·licituds d’ajuntaments amb policia local interessats a rebre informació per adherir-se a LECTIO. Aquestes poblacions són Cervera, Salou, Martorelles, Figueres, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Constantí, Torelló, Cardona, Tona, Vic, Olot, Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Roquetes, Deltebre, la Ràpita, Balaguer i Montblanc.
48 lectors a la xarxa viària i 32 més en camí
Olivares ha assegurat que en l’àmbit viari el desplegament avança a bon ritme. Ha indicat que la primera fase es va completar el desembre de 2024 amb setze lectors en sis punts de vies ràpides (C-31, C-33 i AP-7) i que la segona fase s’ha executat durant el primer semestre de 2025. La tercera finalitzarà l’últim trimestre d’aquest any. A més, el MITMA ha cedit vuit lectors instal·lats a l’AP-7 Porta de Barcelona i al peatge de la Roca, que s’afegeixen als 40 inicialment previstos, sumant un total de 48 lectors operatius.
El responsable dels Mossos ha destacat la importància que el sistema inclogui les principals vies de comunicació del territori i ha recordat que la supressió dels peatges va suposar una pèrdua d'informació important per a la policia catalana. Així, ha dit que el Departament d’Interior va assumir la responsabilitat de posar càmeres per compensar la situació.
El cap de l'Àrea de Telecomunucacions dels Mosdos, ha insistit que la xarxa viària és cabdal, sobretot per fer aquest control en l’àmbit del crim organitzat i del terrorisme. “Tenim fets ja coneguts, com els atemptats a Barcelona, que ens haurien permès, per exemple, fer tot aquest seguiment de vehicles implicats en aquests fets. I ens avancem perquè, si ens hagués de tornar a passar, estiguéssim més preparats en aquest sentit”, ha manifestat.
Al llarg de 2025 els Mossos han fet 161.000 consultes a les bases de dades de LECTIO relacionades amb investigacions policials en marxa. Segons Olivares aquestes corresponen principalment a l’àmbit criminal perquè "qui té accés a la plataforma són les unitats d'investigació i informació, així que les consultes van relacionades amb fets delinqüencials que shan registrat al territori o investigacions policials en marxa i que són objecte de seguiment de certs vehicles".
Per altra banda, ha explicat que també es contempla estendre el sistema a determinades entitats o organismes que el cos considera de risc, tenint en compte també que Catalunya es troba en el nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista. Ha posat com a exemple l’Abadia de Montserrat, “per tot el que comporta en l’àmbit religiós”, però ha dit que també es treballa per afegir altres organismes. Entre aquests destaquen SABA o AENA.
Plataforma de gestió
En paral·lel, s’està desenvolupant una nova plataforma de gestió i intel·ligència de les dades provinents de tots els actors que podria començar a funcionar el febrer de 2026. Aquesta eina d’intel·ligència ha de permetre, en el futur, una gestió i explotació de la informació molt superior, amb capacitats d’anàlisi i generació de coneixement avançades.
Des del cos també es treballa per fer possible la connectivitat de les càmeres instal·lades als vehicles de Seguretat Ciutadana amb el sistema LECTIO. Això facilitarà als agents de seguretat ciutadana un avís en cas que els lectors detectin un vehicle d’interès. Tal com es va mostrar al MWC 2025, el model de vehicle policial que s’està definint ja incorporarà càmeres amb la funció de lectura de matrícules, que permetin alertar la patrulla policial de la presència d’una matrícula que consti a les bases de dades policials com a vehicle sostret.