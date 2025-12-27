Política
El Govern vol frenar l’especulació amb habitatges i limitar-ne la compra a ús residencial
Paneque creu que la norma, pendent dels informes encarregats, es podrà aplicar en zones tensionades i amb límit de temps
El Govern està estudiant la possibilitat de controlar l’especulació d’habitatges amb una nova fiscalitat. En una entrevista de l’ACN, la portaveu i consellera Sílvia Paneque ha explicat que, com que “no es pot prohibir la compra”, el que intenten limitar és l’ús que se’n fa dels pisos comprats amb condicionants i fiscalitat. Així, la seva prioritat és que l’ús preferent “sigui el residencial”. Per acabar d’abordar la qüestió, el Govern preveu tenir durant el primer trimestre de 2026 l'informe sobre la regulació de les adquisicions a través de l’urbanisme. “És una manera de vehicular aquests habitatges cap al mercat que ens interessa, que és el de lloguer”, ha dit. La norma es podrà aplicar en zones tensionades i amb un límit de temps.
En concret, el Govern creu que a través de l'urbanisme i la planificació urbanística municipal, i d'una manera “temporalment i geogràficament acotada” es podria limitar la compra en funció de l’ús dels habitatges. Paneque ha dit que la regulació, que no “pot romandre de manera permanent”, es podria servir de les zones tensionades ja declarades, tot i que s’hauria d’analitzar si s’aplica a pisos sols o edificis sencers.
Així, ha dit també que les mesures fiscals poden servir per limitar les “transmissions no desitjades”, que són aquelles de grans tenidors que acumulen “una gran bossa d'habitatges de forma especulativa només en termes de benefici, i no vist pel benefici del global de catalans i catalanes”. Algunes d’aquestes mesures tindran recorregut en l’àmbit català, però d’altres s’hauran de negociar amb el govern espanyol, segons la consellera.
En aquesta línia, la portaveu del Govern ha defensat que la fiscalitat és “una eina molt potent” en l’àmbit de l’habitatge. A parer seu, això s’ha demostrat amb la modificació de l'impost de transmissió patrimonial per grans tenidors. “Es va aprovar al juliol, i ja en aquests primers mesos es veu realment una davallada de transmissió de grans tenidors i un augment de transmissió entre petits propietaris”, ha celebrat.
"Un dret i no una font d'angoixa"
“L'habitatge a Catalunya s'ha de convertir en un dret i no en una font d'angoixa”, ha defensat la titular del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. A aquest respecte, ha considerat que l’habitatge s’ha de percebre com un lloc per viure i no com un negoci, quelcom que no ha passat en els darrers anys. Segons la consellera, no s’hauria de destinar més del 30% dels ingressos a mantenir un pis.
La portaveu també ha recordat que hi ha 30 expedients oberts per incomplir el topall del lloguer. “Quan finalitzi el procediment administratiu vinculat a aquests 30 expedients, veurem quants d'aquests resulten en sanció”, ha explicat.