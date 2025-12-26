Ramaderia
Cap positiu de grip aviària en les granges situades dins el radi de 3 quilòmetres del focus de l'Urgell
Aquest cap de setmana analitzaran les explotacions del radi de 3 a 10 quilòmetres, on hi ha restriccions
Les explotacions avícoles i d'autoconsum situades dins el radi de 3 quilòmetres del focus de grip aviària de l'Urgell han donat negatiu en la malaltia i es troben «en perfectes condicions sanitàries», segons ha informat aquest divendres el Departament d'Agricultura en el marc d'una reunió amb el sector. Segons el Govern, això confirma «la bona evolució» de la contenció del focus que es va fer públic dimecres i que afecta una explotació amb 230.000 gallines ponedores. Després de visitar i analitzar les explotacions situades dins el radi de 3 quilòmetres de la granja afectada, aquest cap de setmana els serveis veterinaris del Departament visitaran i analitzaran les granges del radi de 3 a 10 quilòmetres.
En paral·lel, el Govern informa que ja s'ha activat el sacrifici dels animals de l'explotació afectada, d'acord amb la normativa sanitària vigent, com a mesura d'acció per evitar qualsevol risc de propagació.
El Govern manté activada des de dimecres l'alerta sanitària després de detectar un cas positiu en una explotació de l'Urgell. Això implica restriccions a un radi de 10 quilòmetres, on els animals que hi ha en aquestes granges queden immobilitzats.
Cal destacar que no hi ha cap altra explotació avícola dins el radi d'1 quilòmetre de la granja afectada i que no s'han produït moviments d'animals des d'aquesta explotació. D'aquesta manera, si no hi ha cap contagi més en 30 dies es podria aixecar el focus, segons va indicar dimecres el conseller Òscar Ordeig.
Reunions amb el sector i amb els alcaldes de la zona afectada
Aquest divendres el Govern s'ha reunit telemàticament amb representants del sector avícola per informar-los de la situació del brot d'influença aviària detectat a l'Urgell i de les actuacions que s'estan duent a terme per contenir-lo.
En un comunicat, l'executiu assenyala que des del dia 24 treballa «activament» per a la contenció del focus, aplicant tots els protocols sanitaris establerts i en estreta coordinació amb el sector. En aquest sentit, remarca la professionalitat del sector avícola català, a qui veu «altament preparat i conscient de la importància de la bioseguretat, fet clau per prevenir la propagació del virus».
A més, des de l'inici del focus el Govern s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis inclosos dins el radi afectat per tal de traslladar-los tota la informació disponible, resoldre dubtes i coordinar les actuacions necessàries.
Mesures de bioseguretat i salut pública
El Departament d'Agricultura recorda la importància de mantenir i reforçar les mesures de bioseguretat a totes les explotacions avícoles, entre les quals limitar l'accés de persones alienes a les granges, extremar les mesures d'higiene i evitar el contacte de les aus amb animals salvatges.
La conselleria demana que es notifiqui immediatament qualsevol sospita de símptomes compatibles amb la influença aviària als serveis veterinaris oficials, especialment en aquells casos en què s'ha estat en contacte directe amb animals. Aquest fet se circumscriuria únicament a l'àmbit laboral de l'explotació positiva.
A més, recorda que la influència aviària és una malaltia infecciosa, causada per virus gripals de tipus A, que principalment afecta les aus. «El risc de transmissió a persones és molt baix i excepcional», insisteix Agricultura.
Finalment, el Govern fa una crida a la col·laboració ciutadana, especialment en la notificació de la presència d'aus silvestres malaltes o mortes. En aquest sentit, insisteix que cal notificar qualsevol troballa al 112 o als Cos d'Agents Rurals, i en cap cas tocar, moure o transportar les aus.
Asaja demana un pla contra la fauna salvatge
Per la seva banda, el president d'Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha valorat positivament que les granges situades al voltant de l'explotació afectada estiguin lliures de grip aviària i ha demanat una indemnització per al ramader afectat. A més, Roqué ha reclamat al Govern un pla d'actuació directe sobre la fauna salvatge i cinegètica davant la sospita que l'origen de la malaltia sigui un ocell silvestre.