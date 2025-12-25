Meteorologia
Protecció Civil demana endarrerir la tornada a casa per Sant Esteve, prioritzant vies principals
La mitjana d'altura de les onades serà de quatre metres i podran arribar fins als 10
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat aquest dijous endarrerir els desplaçaments per carretera el dia de Sant Esteve, a causa del temporal. Ho ha recomanat en una atenció als mitjans des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Pel que fa a la previsió de fort onatge, ha avisat que la mitjana d'altura de les onades serà de quatre metres, però preveuen que puguin arribar als 10 metres. S'ha enviat una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres. De cara a aquest divendres, ha recomanat optar per franges horàries que s'acostin el més possible al migdia.
Entre 200 i 250 litres
A més, Solé ha previst que en tot el període de pluges d'aquestes dues jornades es puguin acumular entre 200 i 250 litres, sobretot al nord-est del país. També ha advertit que en moments puntuals la intensitat pot ser de 20 litres en 30 minuts.
Tot això tindrà una afectació principal als rius de la zona del nord, com ara el Ter, el Fluvià, la Muga, la Tordera, el Foix i el Llobregat. Per aquest motiu, ha demanat prioritzar les carreteres principals per desplaçar-se i evitar travessar rieres.
Pel que fa a les nevades, Solé ha afirmat que es podrà veure neu a partir de les cotes de 300 metres i «gruixos importants» a la zona del Pirineu, especialment al Ripollès en zones com Vallter i la vall de Núria.