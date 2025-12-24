Societat
Detectat un focus de grip aviària en una granja de Ponent
Agricultura estableix restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que s’ha detectat un focus de grip aviària en una granja de les comarques de Ponent. L’aparició d’aquest positiu ha obligat a activar l’alerta sanitària per aquesta malaltia i a establir restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades. També es farà vigilància reforçada a un radi de 3 km del focus detectat.
Ordeig ha remarcat que cal prendre mesures perquè la malaltia és «molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria», tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous. El conseller també ha explicat que no hi ha cap granja d’aviram a un radi d’1 km del focus, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia.