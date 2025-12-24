Diari Més

Societat

Detectat un focus de grip aviària en una granja de Ponent

Agricultura estableix restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades

Imatge d'arxiu d'una granja de gallines.

Imatge d'arxiu d'una granja de gallines.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que s’ha detectat un focus de grip aviària en una granja de les comarques de Ponent. L’aparició d’aquest positiu ha obligat a activar l’alerta sanitària per aquesta malaltia i a establir restriccions a un radi de 10 km, on les granges d’aviram queden immobilitzades. També es farà vigilància reforçada a un radi de 3 km del focus detectat. 

Ordeig ha remarcat que cal prendre mesures perquè la malaltia és «molt contagiosa, molt mortal i d’erradicació obligatòria», tot i que no afecta les persones per consum de carn i ous. El conseller també ha explicat que no hi ha cap granja d’aviram a un radi d’1 km del focus, fet que preveu que faciliti la contenció de la malaltia.

tracking