Salut
Salut veu una bona notícia el descens de la grip però demana «no abaixar la guàrdia» durant el Nadal
Fernández recomana l'ús de la mascareta en cas de símptomes i prorroga la seva obligatorietat en centres sanitaris
Salut veu una bona notícia el descens de la grip, però demana «no abaixar la guàrdia» i apel·la a la responsabilitat durant els pròxims dies, especialment davant de dues setmanes «complicades» per les trobades familiars i socials coincidint amb les vacances de Nadal. Així ho ha dit el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha explicat que tot i que ja s'ha arribat al pic i ara va «francament a la baixa» no es pot descartar un «petit increment» per l'augment de les relacions durant les festes.
Fernández també ha recomanat l'ús de la mascareta en cas de símptomes i ha indicat que l'obligatorietat de dur-la en centres sanitaris es prorrogarà 15 dies a partir d'aquest dimecres. Pilar Otermin, sotsdirectora del Servei Català de la Salut, ha indicat que el descens de les infeccions per la grip també s'ha reflectit en una baixada de l'activitat assistencial als centres sanitaris.
Concretament, ha dit, les urgències totals han disminuït un 9% els últims set dies, amb una taxa diària més baixa que l'acumulada dels últims 30 dies. Més en detall, ha dit que les urgències ateses als CUAP han baixat un 19% els últims set dies i les hospitalàries ho han fet un 6,2%. Les trucades al 061 han disminuït en 2.000 diàries i se situen en unes 8.000, una mitjana «bastant assumible».
Trobades durant les festes
Fernández ha demanat prudència i no «llençar les campanes al vol» per la baixada dels últims dies. Tot i que ha apuntat que des del dia 15 s'observa un descens «continuat i sostingut» ha afegit que no es pot excloure un «repunt» en els pròxims dies, quan hi haurà més trobades per les festes de Nadal i el Cap d'Any.
Així, ha dit que en cas de trobar-se malament no cal fer-se un test, ja que un es pot quedar a casa i prendre antipirètics per passar els dos o tres dies de grip mentre s'hidrata. «Apel·lem a la responsabilitat individual», ha dit respecte les trobades socials i familiars. «En definitiva, és tenir sentit comú», ha afegit Otermin.
Ús de la mascareta
D'altra banda, també ha fet valdre la mesura que es va adoptar per fer obligatòria la mascareta en centres sanitaris i sociosanitaris i ha afirmat que això també podria haver contribuït a dominar la corba de contagis en els darrers dies. Amb les dades epidemiològiques sobre la taula i a les portes del Nadal, ha indicat, Salut considera oportú prorrogar 15 dies més la mesura a partir d'aquest dimecres, quan es preveu que es publiqui al DOGC. «Tot i la baixada és necessari allargar la mesura», ha conclòs.
Més enllà d'aquesta mesura obligatòria, el secretari de Salut Pública ha incidit que la recomanació continua sent l'ús mascareta en cas de símptomes per «apaivagar la transmissibilitat» i no infectar altres persones del voltant, per exemple si s'agafa el transport públic o es va a un centre comercial. En qualsevol cas, ha volgut aclarir que la recomanació és en cas que hi hagi símptomes.
Importància de la vacunació
Fernández ha subratllat que les xifres d'incidència mostren que la grip és un virus «altament contagiós» però no violent i que tampoc s'ha traduït en una afluència «massiva» de persones als serveis sanitaris tot i haver-hi més persones infectades. Això, ha dit, és gràcies a la vacuna, que fa que en cas d'infectar-se la grip sigui més «moderada» i eviti que la persona vagi a Urgències.
Segons ha indicat Fernández, estan molt contents amb la resposta a la campanya de vacunació, ja que hi ha 1,3 milions de persones vacunades, 120.000 més que l'any passat. Això ho ha atribuït, en part, a l'increment de l'accessibilitat i també l'avançament de la vacunació en els nens. Dels vacunats, un 15% ho ha fet sense cita prèvia.
D'altra banda, ha destacat que l'efectivitat de la vacuna és del 60-65% i ha assegurat que encara val la pena vacunar-se: «Si no estem vacunats, vacunem-nos». Això sí, ha indicat que si algú es vacuna ara no estarà immunitzat fins d'aquí a set o deu dies. Salut fa una crida especialment a què ho facin aquelles persones d'edat avançada i també les que tenen problemes de salut crònics.