Economia
El Govern adquirirà els 1.000 habitatges d’InmoCaixa durant el primer trimestre de 2026
L’Agència de l’Habitatge contactarà “un a un” als veïns per renovar contractes i regularitzar situacions
El Govern adquirirà de manera “efectiva” els 1.000 habitatges propietat d’InmoCaixa, la filial immobiliària de CriteriaCaixa, durant el primer trimestre de 2026. Així ho ha assegurat la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en una visita una de les dues promocions d’habitatges de Sitges que formaren part d’aquest acord. L’Incasòl serà el propietari dels actius i l’Agència d’Habitatge de Catalunya serà qui els gestionarà. Un cop firmada la compra, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya contactarà “un a un” als veïns “per veure quina és la situació concreta, per renovar contractes o regularitzar situacions”.
El president del Govern, Salvador Illa, va anunciar aquesta operació a finals de novembre i va indicar que implicaria un desemborsament de 87,2 milions d’euros en 1.064 pisos distribuïts en una quinzena de municipis.
Aquests més de 1.000 pisos estaven a punt de perdre la condició d’habitatge protegit i amb la compra per part del Govern s’assegura que les persones que hi viuen ho puguin continuar pagant la mateixa renda. També permetrà incorporar aquests habitatges al parc públic de lloguer assequible de manera permanent i que mantinguin la condició d'HPO.
D’altra banda, Paneque ha afirmat que durant el 2025 s’han incorporat 3.000 habitatges al parc d’habitatge públic protegit permanent. “Cap d'aquests habitatges perdrà la seva protecció mai més”, ha subratllat.