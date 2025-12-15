Solidaritat
La Marató de 3Cat recapta més de 9 milions per a la prevenció, detecció precoç i la recerca en càncer
S'han fet més de 3.000 activitats per recollir diners per a la causa
La 34a edició de La Marató de 3Cat ha recaptat almenys 9.741.627 euros per a la prevenció, la detecció precoç i l'impuls de la recerca sobre el càncer. La xifra s'incrementarà fins al dia 31 de març del 2026, quan es tancaran definitivament els donatius. Sota el lema Detectem-ho, arreglem-ho, s'han registrat més de 3.000 activitats populars arreu de Catalunya organitzades per entitats, centres educatius, associacions i voluntariat.
Més de 600 poblacions han participat en l'edició d'enguany dedicada al càncer, en la qual hi ha hagut més de 17 hores de programació especial per recollir diners per a la causa. Els donatius s'han pogut fer a través del web de La Marató, al Bizum 33333, per transferència bancària i al telèfon 900 21 50 50. Més de 1.200 voluntaris s'han repartit entre les quatre seus d’atenció telefònica per recollir donatius: a la Fira de Barcelona, al Palau de Congressos de Girona, a la Universitat de Lleida i al Port de Tarragona.
En el balanç de l'edició d'enguany, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha agraït el «compromís col·lectiu» i ha reivindicat que «La Marató és servei públic en majúscula». «És un clar exemple del que som com a país, de la cohesió social que hi ha darrere i de la mobilització ciutadana», ha remarcat.
Entre les més de 3.000 activitats que s'han fet en el marc de La Marató hi ha una de les cites més consolidades en el calendari de l'atletisme a Ponent, com ho és la 44a Pujada a la Seu Vella, amb una caminada popular i una cursa de 10 quilòmetres. Encara al Segrià, entitats socials, clubs esportius, centres educatius i casals sèniors, entre altres, han organitzat jornades d'activitats amb matinals, bingos solidaris, xocolatades i espectacles, entre altres.
A altres municipis de la demarcació de Lleida, com ara Tàrrega, s'ha celebrat una matinal solidària a la plaça de les Nacions que ha barrejat esport, gastronomia, balls, jocs infantils i una gimcana. A Mollerussa una vintena d'entitats han col·laborat en la recaptació de fons per contribuir a la investigació en càncer i a Balaguer la música ha estat la protagonista aquest cap de setmana amb una marató musical, teatre i activitats de Nadal.
A Girona s'ha fet la Marató per a la Marató, organitzada conjuntament els Bombers, el Club d'Atletisme i el departament d'esports de l'Ajuntament de Girona. També s'hi han fet activitats gastronòmiques, com ara la feta per la Penya Barcelonista de Monells (Baix Empordà), que ha preparat una escudellada popular. A Olot, el Motor Antic Garrotxa ha organitzat una trobada de vehicles clàssics, que han fet una ruta i la jornada ha acabat amb un dinar de germanor. A Caldes de Malavella, s'han dut a terme diferents activitats de Nadal, com un mercat o un tió solidari, mentre que a Blanes totes les entrades al Jardí Botànic Marimurtra d'aquest diumenge es destinaran íntegrament a La Marató.
Per la seva banda, a Mont-roig del Camp una trentena de persones han fet una caminada organitzada per l'Associació de Joves Roca Ferma en un recorregut d'uns quinze quilòmetres. Per recaptar fons en favor de La Marató de 3Cat, al Camp de Tarragona també s'han organitzat altres activitats, com un vermut conjunt de la Penya Barça i Penya Blanc i Blava de Cambrils, la recerca de tions als voltants de l'ermita de les Borges del Camp, cros i maratons a Reus o la Caminada popular per assolir el Cim de Sant Simplici de Tarragona.