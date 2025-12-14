Solidari
La Marató dedica avui més de 17 hores per sensibilitzar sobre el càncer i recaptar fons
La campanya informarà sobre una malaltia amb més de 200 tipologies i posarà l'accent en què la prevenció, els cribratges i la consulta precoç salven vides
El programa La Marató 2025 oferirà aquest diumenge més de 17 hores en directe per sensibilitzar sobre la prevenció i detecció precoç del càncer i impulsar la investigació per lluitar contra aquesta malaltia.
Amb el lema 'Detectem-ho, arreglem-ho', 3Cat i la Fundació La Marató oferiran una programació en directe que es prolongarà fins a la matinada mitjançant un desplegament coordinat per tot el territori català que difondrà a través de televisió, ràdio i plataformes digitals.
A més, farà visible la feina coordinada de professionals sanitaris, pacients, famílies, voluntariat i entitats de tot el país.
La jornada començarà a primera hora del matí amb una edició especial de 'El suplement' de Catalunya Ràdio, amb Roger Escapa des del Port de Tarragona.
A partir de les 9:00 hores, Ramon Pellicer conduirà La Marató a TV3 des de la Torre Bellesguard, obra d'Antoni Gaudí i antiga clínica oncològica entre 1944 i 1969. A la tarda, el programa continuarà des del plató 1 de Sant Joan Despí.
En el programa intervindran veus que han viscut el càncer de prop, com Júlia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio o Andrea Fuentes, entre d'altres, al costat de testimonis anònims que ajudaran a entendre l'impacte de la malaltia en el dia a dia.
Al llarg de la jornada, actuaran artistes com Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres o Lax'n'Busto. La banda de La Marató, que estarà present durant tot el dia, serà The Txandalls.
Com cada any, el territori català es mobilitzarà i organitzarà actes solidaris en diferents localitzacions per recollir diners per lluitar contra el càncer.
Aquest any es realitzaran més de 3.000 activitats, entre concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars populars, entre d'altres.
Els donatius es podran fer a través del web de La Marató, al Bizum 33333, per transferència bancària i al telèfon 900 21 50 50, que estarà operatiu només diumenge.
Més de 1.200 voluntaris es repartiran entre les quatre seus d'atenció telefònica per recollir els donatius: Fira de Barcelona, Palau de Congressos de Girona, Universitat de Lleida i Port de Tarragona.
En les seves 33 edicions, La Marató ha recaptat 257,5 milions d'euros i ha finançat 1.048 projectes amb la participació de 1.762 equips i 11.541 investigadors i investigadores.