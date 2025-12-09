Diari Més

Les mascaretes seran obligatòries en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

L’augment de contagis del virus de la grip ha provocat que el Govern hagi decidit aquesta mesura

Una dona a l'exterior del Clínic parant per telèfon amb la mascareta posada.

Una dona a l'exterior del Clínic parant per telèfon amb la mascareta posada.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decretarà aquest dimarts a la tarda que l’ús de la mascareta sigui obligatori en entrar o treballar als centres de salut, hospitals, residències de gent gran i centres de vulnerabilitat. 

L’augment de contagis del virus de la grip ha provocat que el Govern hagi decidit aquesta mesura, que ha avançat la consellera portaveu, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. 

La resolució està previst que se signi aquest dimarts a la tarda per a que entri en vigor el més aviat possible, i el Departament aprofitarà per informar la ciutadania d’aquesta nova mesura destinada a “contenir” l’expansió de la grip.

Paneque ha recordat el paper que juga en la prevenció i la contenció del contagi la mascareta, i ha explicat que, junt a la vacuna, és una mesura efectiva. És per això que la portaveu ha demanat a la ciutadania “seguir les indicacions” i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.

