Pesta africana
Ordeig diu que la «gran majoria» de senglars morts són «negatius» en pesta porcina africana
El conseller es reuneix aquest dijous amb les principals exportadores de porcí
La «gran majoria» dels 50 exemplars morts de porcs senglars trobats en el radi de 20 quilòmetres d'afectació de la pesta porcina africana han donat negatiu en la malaltia. Així ho ha assegurat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una entrevista a La 2 Cat, on ha defensat que és «normal» trobar animals sense vida i ha vaticinat «més positius».
El conseller també ha avançat que la reunió amb les principals empreses exportadores de porcí és aquest mateix dijous i els demanarà «minimitzar l'impacte en l'ocupació», després que el grup Jorge anunciés que prescindirà de 300 treballadors. El conseller ha dit que «intentaran» que les restriccions a la zona durin «el mínim possible», però que les mantindran «mentre sigui imprescindible».