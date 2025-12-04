Pesta porcina
Confirmats quatre senglars més infectats per pesta porcina africana i ja en són tretze en total
Els Agents Rurals han assegurat aquest dijous que el brot segueix «encapsulat» al radi original de sis quilòmetres
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat aquest dijous la detecció de quatre nous casos de porcs senglars morts per la pesta porcina africana (PPA). Segons ha indicat el govern espanyol en un comunicat, els positius han estat certificats pel Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid. Aquests casos se sumen als nou que ja s'havien confirmat fins ara i que es van localitzar al focus original a Collserola. En total, doncs, sumen tretze positius. El govern espanyol ha anat notificant els positius a la Comissió Europea.
Els Agents Rurals han afirmat aquest dijous que el brot de pesta detectat a Cerdanyola del Vallès continua «encapsulat», per ara, al radi de sis quilòmetres d'on es va trobar el primer porc senglar infectat.
En una compareixença de premsa ahir al vespre, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha mostrat «satisfet» perquè els nous positius s'han trobat «al mateix radi de sis quilòmetres» dels altres. «Per tant, calma, estem fent bé les coses», ha afirmat, tot reiterant que els animals infectats s'estan trobant «en un radi contingut».
A banda de fer una nova «crida a la responsabilitat» de la ciutadania perquè respecti les restriccions i les prohibicions a la zona de Collserola, «especialment en un cap de setmana llarg com el que ve», Ordeig també ha destacat la coordinació «absoluta» entre administracions per afrontar la crisi, així com les reunions que manté amb el sector per trobar fórmules que permetin «minimitzar al màxim la destrucció d'ocupació».
El conseller ho ha dit després que hagi transcendit que el Grup Jorge ha prescindit de 300 persones contractades a través d'una Empresa de Treball Temporal arran del brot de la PPA.
Ordeig també ha celebrat la decisió de la Unió Europea de «ratificar» el radi de contenció del brot de 20 quilòmetres, i ha subratllat que països com Corea del Sud o el Regne Unit s'hi acolliran per a les seves importacions de carn de porc espanyoles. També ha subratllat que malgrat que l'administració europea ha ampliat a 91 els municipis inclosos al radi, «en cap cas se suma cap nova granja».
Pel que fa a les captures de porcs senglars, Ordeig ha explicat que, de moment, entre el radi dels 6 i els 20 quilòmetres se n'estan fent de «molt selectives» a través de punts de guaita, trampes i «abatent senglars en condicions molt concretes amb silenciadors».
A banda d'això, també s'està estudiant una «bateria de mesures fora del radi de 20 quilòmetres» per veure com es van fent captures i reduint la densitat de senglars, «per evitar l'anada i vinguda dels animals».
Els nous casos, pròxims als primers
Sobre el punt on es van trobar els quatre senglars infectats que s'afegeixen als nou que hi havia fins ara, Ordeig ha explicat que es van trobar «just al principi de les cerques», però que feia molts dies que eren morts i això va dificultar la tasca de comprovar si estaven infectats. Un cop es van poder obtenir les mostres es van enviar al laboratori d'Algete que ara ha confirmat els positius. Per tant, per al conseller és «un bon indici» perquè «eren dins del radi, eren morts i eren de la primera tongada».
De la seva banda, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha explicat que els quatre nous casos s'han localitzat «als voltants dels casos notificats amb anterioritat» a Cerdanyola del Vallès.
En paral·lel, el Ministeri ha indicat que els serveis veterinaris oficials de Catalunya mantenen les visites i les preses de mostres a les 39 granges de la zona afectada, «que continuen lliures de la malaltia». A més, subratlla que s'han detectat 37 senglars morts més a la zona i els voltants «que han donat resultat negatiu».