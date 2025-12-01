Brot
Més de 400 efectius treballaran per controlar el brot de pesta porcina africana a Collserola
Ordeig avisa que és «molt important» la tasca que es fa fins aquest divendres per contenir la malaltia
Més de 400 efectius treballaran durant aquesta setmana per Collserola controlar el brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que és «molt important» la tasca que es fa fins aquest divendres per contenir la malaltia, perquè està en joc l'impacte «econòmic, social, territorial i reputacional». «El país s'hi juga el ser o no ser dels pròxims anys», ha dit en una roda de premsa per actualitzar sobre el brot.
El conseller ha remarcat que l'objectiu és «que duri el mínim possible» per «recuperar» les exportacions amb més d'un centenar de països. També ha cridat a la «responsabilitat ciutadana» i ha detallat que des de dissabte han rebut 384 trucades al 112 informant sobre senglars morts a la zona.