Economia
Les empreses càrnies confien que el bloqueig de les exportacions sigui «regional»
La FECIC admet «preocupació» pel brot de pesta porcina africana i situa Mèxic i el Japó com els mercats «importants»
Les empreses càrnies confien que el bloqueig de les exportacions porcines sigui «regional» per minimitzar l'impacte econòmic del brot de pesta porcina africana. El secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) a Espanya, Ignasi Pons, espera que d'aquesta manera es puguin reobrir els mercats «el més aviat possible». «Hi ha països que acceptaran la regionalització, però hem de saber quina regionalització accepten», afirma en declaracions a l'ACN. «Província, comarca, comunitat autònoma... l'impacte pot ser completament diferent», afegeix. La FECIC admet «preocupació» pel brot de la malaltia i menciona Mèxic i el Japó com els mercats «importants» pel sector.
Pons assegura que el Ministeri d'Agricultura, amb qui aquest dilluns tenen previst reunir-se, ja manté «contactes directes» amb diversos països per poder «desbloquejar» la situació. En aquest sentit, el secretari general de la FECIC demana «paciència». «Si aconseguim fer-ho per comarca, millor que per província», diu. «El Ministeri està treballant i s'està esforçant perquè això surti, perquè puguem trobar solucions», apunta.
A banda del Japó i Mèxic, entre els mercats «importants» on el sector porcí exporta, Pons menciona la Xina, Corea, Hong Kong, Filipines, Taiwan, Tailàndia i els Estats Units.
Pel que fa al brot, vaticina que sortiran més casos. «Si surten a la zona que està acotada, on està el focus, serà el menor dels mals», afirma. «Voldrà dir que tenim la malaltia controlada, acotada, que no s'està expandint. Això serà molt positiu», sentencia.