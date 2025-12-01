Brot pesta porcina
L’UME desplega 117 efectius i 25 vehicles per ajudar a controlar el brot de pesta porcina africana
Els agents són especialistes en emergències tecnològiques i mediambientals
La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha activat el desplegament de 117 efectius i 25 vehicles a Catalunya per donar suport als treballs de contenció del brot de pesta porcina africana, segons ha explicat la Delegació del Govern a Catalunya en un comunicat. En concret, els agents són especialistes del Grup d'Intervenció en Emergències Tecnològiques i Mediambientals (GIETMA), amb base a Torrejón de Ardoz (Madrid), i del IV Batalló, amb base a Saragossa. Així mateix, l'executiu espanyol també ha posat a disposició de la Generalitat el cos de la Guàrdia Civil. Durant aquest dilluns es concretarà el desplegament dels efectius, que són els que la Generalitat va demanar ahir.
Des del Govern central també han assegurat que el delegat, Carlos Prieto, manté un «seguiment permanent tant del desplegament operatiu de l’UME com de l'evolució del brot en coordinació directa» tant amb el Ministeri com amb la Conselleria d’Agricultura i altres departaments de la Generalitat.
«La col·laboració entre administracions està sent exemplar per a lluitar contra aquest brot amb tots els mitjans disponibles, sent coordinat i dirigit l'operatiu per la Generalitat», destaca el comunicat.