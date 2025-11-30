Societat
Renfe xifra en 6,2 milions d'euros el cost del vandalisme per grafitis als trens de Rodalies
La companyia detalla que s'han produït 822 actes vandàlics a Catalunya fins al 31 d'octubre
Renfe ha xifrat en 6,2 milions d'euros el cost del vandalisme per grafitis als trens de Rodalies, fins al 31 d'octubre del 2025. En aquests deu mesos de l'any, s'han produït un total de 822 actes vandàlics a Catalunya i s'han hagut de netejar 48.500 m2 de superfície pintada als combois.
La companyia ferroviària detalla que això ha obligat a immobilitzar material rodant durant 590 dies, amb retards i supressions de trens.
Renfe assegura que la inversió en seguretat a Catalunya supera ja els 20 MEUR i que s'ha aconseguit reduir el nombre d'incursions de grafiters respecte a l'any passat gràcies al reforç en punts de la xarxa diagnosticats com a crítics i la «col·laboració, coordinació i comunicació» amb el cos de Mossos d'Esquadra.
Renfe va quantificar en 11,6 milions d'euros el cost del vandalisme dels grafitis als trens de Rodalies a Catalunya durant tot el 2023, a raó de prop de 32.000 euros diaris.
De fet, Catalunya acumulava gairebé el 50% del total d'actes vandàlics a tot l'Estat i es van denunciar fins a 2.340 intrusions de grafiters a les instal·lacions (amb una mitjana de més de sis actes vandàlics al dia), segons va informar la companyia ferroviària.