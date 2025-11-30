Societat
El Govern no descarta activar l'exèrcit per controlar la pesta porcina africana
Ordeig demana responsabilitat i recorda que es poden aplicar «sancions» si s'entra als espais restringits
El Govern té «damunt la taula» l'opció d'activar una unitat especialitzada de l'exèrcit espanyol per controlar la pesta porcina africana i no descarta fer-la servir. Així ho ha admès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.
«Utilitzarem els mitjans tècnics, econòmics i efectius que facin falta, tant pel control de la gent perquè no entri (a les zones boscoses) com també per fer feines de control cinegètic», ha dit Ordeig. El conseller ha demanat responsabilitat a la ciutadania i ha recordat que es poden aplicar «sancions» si s'entra als espais restringits. «No es tracta d'amenaçar amb sancions, sinó de dir que ens hi estem jugant molt», ha apuntat.
Aquest diumenge, s'estan intensificant les captures de senglars a Collserola. El procés l'estan coordinant els Agents Rurals, conjuntament amb Agricultura, però també hi ha personal de l'empresa pública Forestal Catalana i altres especialistes, com la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil i companyies privades especialitzades.
És en aquest context en què la delegació del govern espanyol ha ofert la possibilitat d'activar la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME). «Necessitem bons professionals que ho facin amb garanties», ha destacat Ordeig.
Els caçadors també han posat a disposició gàbies i altres elements que tenen, tot i que no es faran batudes als espais delimitats per evitar que els animals s'espantin i, en fugir, passin cap a zones netes. Per ara, el Govern hi està parlant per veure com poden col·laborar, i també hi ha l'ajuda de les ADF.
Possibles nous casos
El conseller ha recordat que per ara hi ha dos casos positius confirmats, i quatre sospitosos pendents de la confirmació definitiva, però no ha descartat que la xifra augmenti en les pròximes hores perquè s'estan trobant animals, tant en el primer radi dels 6 kilòmetres com en el de 20.
El conseller ha descartat suspendre les classes a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que té el campus molt a prop d'on es van trobar els senglars morts, però sí que ha demanat evitar activitats a la natura.
«Ara com ara no està sobre la taula, però anirem prenent les decisions segons la informació que anem tenint», ha apuntat Ordeig.
El conseller ha evitat especular sobre l'origen del brot, però ha apuntat, com ja han fet també el ministeri i diversos experts, a la possibilitat que algun menjar contaminat provoqués la malaltia als senglars.