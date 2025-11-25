Policial
Creixen un 21% les denúncies per violència masclista vinculades amb revelació de secrets i un 15% amb agressions sexuals
Els Mossos instrueixen 14.455 denúncies per violència de gènere el 2025 i preveuen arribar a 17.124 a finals d'any
Les denúncies per violència masclista relacionades amb la revelació de secrets han crescut un 21% durant el 2025, i les vinculades amb agressions sexuals, un 15%. Pel que fa a les agressions sexuals a menors de 16 anys, s'han mantingut al voltant del 5%, en xifres similars a les de l'any passat (5,3%).
En total, els Mossos han instruït 14.455 denúncies per violència de gènere aquest any i preveuen que la xifra arribi a les 17.124 abans del 31 de desembre. Per tipologies, les més habituals estan vinculades amb maltractament en l'àmbit de la llar (37%), amenaces a la víctima (20,2%), trencaments de condemna (17%) o violència física o psíquica en l'àmbit familiar (7,2%). A més, les ordres de protecció s'han reduït un 3,6%, amb 9.229.
Coincidint amb el 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, els Mossos d’Esquadra han fet públics els últims indicadors sobre violència masclista, que mostren una tendència similar a la d'anys anteriors pel que fa a la xifra de denúncies registrades, situant-se en 14.455, i amb una previsió d'acabar el 2025 amb una reducció del 0,2% respecte l'anterior exercici, amb 17.124. L'últim any que es va comptabilitzar un descens va ser el 2020, coincidint amb la pandèmia. L'any passat les denúncies van créixer un 2,2% respecte 2023, fins arribar a 17.160.
Per tipologies delictives, la majoria de denúncies han estat per maltractament en l'àmbit de la llar. Aquestes representen un 37% del total de fets delictius denunciats (5.360). En segon lloc hi ha les amenaces a la víctima, ja sigui de matar-la, agredir-la, atemptar contra la seva llibertat, la seva llibertat sexual, la intimitat, l'honor o el patrimoni, o bé a persones del seu entorn. Aquesta tipologia representa un 20,2% del total de fets denunciats (2.925). En tercer lloc hi ha els trencaments de condemna, que arriben al 17% del total (2.458); i en quart lloc, la violència física o psíquica en l'àmbit familiar, amb un 7,2% del global (1.048).
Creixen les violències masclistes relacionades amb revelació de secrets i les agressions sexuals
Tot i aquestes xifres, les denúncies vinculades amb la violència masclista que més han augmentat són el descobriment i la revelació de secrets. S'han incrementat un 21,1%, passant de 161 a 195 denúncies. Aquí s'inclouen conductes relacionades amb el descobriment de secrets, la vulneració de la intimitat o l’ús de dades personals apoderant-se de documents, interceptant comunicacions o utilitzant artificis tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció de so o imatge. La franja d'edat més victimitzada en aquest àmbit és la de 26 a 35 anys, que representa un 36,2% del total.
A més, les denúncies per agressió sexual han crescut 15,5% respecte del 2024: de 187 denúncies s'ha arribat a 216. La franja d'edat més victimitzada torna a ser la de 26 a 35 anys (36,2% del total).
També han pujat els trencaments de condemna, un 13,1%. En aquest cas, el 2024 es van registrar 2.173 denúncies i enguany 2.458. Les víctimes més habituals en aquests supòsits han estat persones d'entre 36 i 45 anys (34,5%).
D'altra banda, els fets registrats per impagament de pensions s'han incrementat un 10,9%, fins assolir els 296 casos. La majoria de víctimes d'aquesta tipologia de fets també tenen entre 36 i 45 anys (46%). L'edat mitjana de les perjudicades és de 38 anys i la de l'autor, de 41.
Per altra banda, segons els Mossos, la violència sexual ha representat el 4,9% dels tipus i formes de violència denunciades en l'àmbit de la violència masclista, amb un total de 704 fets contra la llibertat sexual.
Pel que fa a les agressions sexuals a menors de 16 anys, s'han mantingut al voltant del 5%, amb 35 fets denunciats.
El 95% de les víctimes són majors d'edat i el 5% menors
En relació amb el perfil de les víctimes, la policia ha indicat que 13.536, el 95,4% són majors d'edat (12.917) i el 4,6% menors (619). Entre les majors d’edat, destaquen les franges de 36 a 40 anys (2.136), 31 a 35 (2.056) i 41 a 45 (1.981). De fet, la franja de 36 a 40 anys és la que més creix respecte al 2024, amb un 5,6%, mentre que la que més baixa és la de 21 a 25 anys, que descendeix un 7,1%.
Pel que fa als autors, els Mossos han detingut o investigat 12.359 homes, dels quals el 98,9% són majors d'edat i l’1,1% menors, d'entre 14 i 17 anys. En aquest àmbit, els que més creixen són els de 21 a 30 anys (3,3%), i els que més baixen són els de 51 a 60 anys, amb un descens del 5,2%.
Gairebé 9.300 ordres de protecció
En paral·lel, s'han sol·licitat 9.229 ordres de protecció (63,8%), una xifra que suposa un descens del 3,6% respecte al 2024. A més, a data 20 de novembre, hi havia a Catalunya 132 mesures de control telemàtic per agressions de violència masclista. En el mateix període del 2024, n'hi havia 104, totes en l'àmbit de la violència de gènere. Aquest any, els jutjats de Catalunya han acordat un 21,15% més de mesures de control telemàtic per als agressors.
Actualment, els Grups d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra disposen de 226 efectius a les comissaries del país. A 31 d'octubre, aquests grups feien seguiment a 24.429 víctimes, de les quals 18.180 tenen alguna mesura judicial de protecció en vigor (74,4%). Aquestes dades representen un increment de l'1,3% en els seguiments respecte al 2024, quan van ser 24.095.
Més enllà d'aquests seguiments, els Mossos fan protecció oficial a 153 dones en situació de risc mitjà, alt i molt alt, independentment de si tenen atorgada una ordre de protecció o una altra mesura de seguretat.
Vuit feminicidis
Des de l'1 de gener, a Catalunya s’han produït vuit feminicidis per motius de violència masclista. Cinc víctimes corresponen a l’àmbit de la violència de gènere (quatre dones i un fill), i tres a l’àmbit de la violència masclista familiar. L’any 2024, en el mateix període, se’n van cometre dinou: setze de violència de gènere i tres de violència masclista familiar.
Dels vuit feminicidis de 2025, tres víctimes -una de violència de gènere i dues de violència masclista familiar- tenien denúncies prèvies contra el seu homicida; i dues víctimes tenien una ordre de protecció vigent (una per violència de gènere i una per violència masclista familiar). Respecte al 2024, de les dinou víctimes, quatre tenien denúncies prèvies (quatre per violència de gènere i una per violència masclista familiar) i una de violència de gènere tenia una ordre de protecció vigent.
Mutilacions i matrimonis forçats
Aquest 2025 la policia també han atès tres casos de mutilació genital femenina: dues dones majors d’edat en què la mutilació es va arribar a consumar, i un menor, que va ser atès per un possible cas. També s’han rebut sis denúncies de matrimonis forçats: un cas d’una dona major d’edat, un d’un home major d’edat i quatre de menors. Els Mossos van tenir coneixement de tres situacions a través de la pròpia víctima o del seu entorn més proper; dos casos es van detectar a través del sistema educatiu i un darrer va arribar per mitjà dels Serveis Socials.