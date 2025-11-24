Gastronomia
Rescaten 300 receptes catalanes en risc de desaparèixer gràcies a les àvies
La Josefa Franch, de Deltebre, ho té clar: «Si hi fiques amor i producte de qualitat, qualsevol plat és de categoria»
"S'està perdent perquè la joventut ja no vol aprendre a cuinar i prefereix anar al bar, però la cosa bona està a casa". La Josefa Franch, del Deltebre, ho té clar: "Si hi fiques amor i producte de qualitat, qualsevol plat és de categoria".
Ella és una de les àvies que ha participat al projecte Gastrosàvies, creat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per preservar, documentar i divulgar el coneixement gastronòmic transmès de generació en generació, especialment per les dones grans.
En total, s'han recuperat més de 300 receptes en vies d'extinció. Aquest dilluns, les participants del projecte s'han reunit a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, en un acte homenatge a aquestes dones i al seu llegat.