Política
Puigdemont demana al PSOE que «emprengui la ruptura que es va negar a fer fa 50 anys» amb la mort de Franco
El líder de Junts acusa els socialistes «d'haver perpetuat el règim franquista» i avisa que l'Espanya actual «bull»
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat al PSOE que «emprengui la ruptura que es va negar a fer fa 50 anys» amb la mort del dictador Franco. En un text publicat aquest diumenge a 'El País', l'expresident assegura que aquest trencament comença per «reconèixer el dret a l'autodeterminació dels pobles», una qüestió que, segons remarca, «el PSOE havia defensat durant dècades».
«Amb pactes amb l'antic règim, com el de la transició, i amb la continuïtat de la monarquia restaurada per Franco, només perpetuaran el règim, que és el que han estat fent fins ara», ha criticat.
Així, el líder juntaire ha afegit que «Espanya bull» i que el clima actual s'assembla al d'altres períodes convulsos, que van acabar amb un «final tràgic». Puigdemont també ha fet referència a la «politització del poder judicial» i ha retret al PSOE que «s'alineés amb el PP el 2017» en contra dels independentistes.
«Avui, als socialistes els han enviat a la mateixa sastreria en la qual es van fabricar els vestits a mesura que van preparar per nosaltres», ha insistit el líder de Junts.
Acords amb el PSOE
Sobre els acords subscrits entre el PSOE i Junts a Madrid, Puigdemont ha dit que els pactes van «sacsejar les aigües sempre tèrboles però normalment estancades» de l'Espanya «profunda». «La menció del terme 'lawfare' va provocar la primera erupció cutània a la pell de l'Estat profund», ha dit.
«Dos anys després, el protagonista d'aquella foto en el Parlament ja ha passat uns quants mesos a la presó – en referència a Santos Cerdán- acusat de corrupció, i ja s'han obert processos penals contra l'entorn de Sánchez, la seva família, i el fiscal general», ha sentenciat l'expresident.