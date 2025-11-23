Política
La Generalitat activa un registre sobre tots els sistemes d'IA que utilitza l'administració catalana
El registre inclou algorismes «deterministes» que afecten les decisions administratives i els drets de la ciutadania
La Generalitat ha activat un registre d'intel·ligència artificial (IA) que recull en un web informació sobre tots els sistemes amb aquesta tecnologia que utilitza l'administració catalana.
L'executiu català ho considera un pas «decisiu» cap a la transparència i l'ètica tecnològica i emmarca el projecte dins l'estratègia de reforma de l'administració i de millora de la prestació de serveis públics.
De moment, el registre inclou 31 sistemes amb fitxes que en detallen el funcionament, l'impacte i l'estat de desenvolupament. Hi ha des del sistema de les càmeres intel·ligents del Servei Català de Trànsit per detectar l'ús del cinturó o del mòbil fins a un motor per agilitzar les ajudes per a cotxes elèctrics i plaques solars.
Altres sistemes que s'hi poden trobar són un anonimitzador de documents per a tota la Generalitat, que permet fer anònimes les dades a partir d'intel·ligència artificial; un bot de conversa del Consorci AOC, que permet facilitar respostes immediates a la ciutadania sobre els serveis digitals de l'ens -segons l'executiu té una taxa d'encert del 91,33%-, o el generador de resums de normes en llenguatge planer, que resumeix de forma automàtica la normativa publicada al Portal Jurídic de la Generalitat.
També hi apareix el sistema Riscanvi, que dona suport als professionals en la intervenció, la classificació i la concessió de permisos penitenciaris, amb valoracions basades en evidències científiques per orientar programes de tractament individualitzat, o el predictor del volum de trucades d'emergències, que anticipa la volumetria de trucades al 112 basant-se en dades històriques.
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Albert Tort, ha destacat a l'ACN el «compromís» de l'executiu amb l'ús «actiu» de la IA per millorar els serveis públics però alhora «responsable, ètic i democratitzador».
En aquest context ha considerat que la publicació del registre és «un salt endavant» que situa Catalunya «a l'avantguarda» de la transparència i l'explicació davant la ciutadania dels algorismes que s'utilitzen. Un salt que també «fomenta la confiança necessària en l'ús d'aquests algorismes».
El registre prioritza els sistemes d'IA utilitzats per la Generalitat i el seu sector públic que tenen un impacte directe en la ciutadania i els seus drets fonamentals. Segons el Departament de Presidència, l'inventari permet accedir «de manera clara i senzilla» a dades sobre com es fan servir aquestes tecnologies, «fomentant així la confiança i la Transparència».
El web, https://registreia.administraciodigital.gencat.cat/, inclou tant sistemes d'IA com algorismes «deterministes» que tinguin un impacte significatiu en les decisions de l'Administració i en els drets de la ciutadania.
Els sistemes poden ser desenvolupats internament, adquirits o subministrats per entitats externes. La informació detallada de cada sistema, com ara la seva finalitat, funcionament, dades utilitzades i riscos potencials, està disponible per a consulta pública. La informació també es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat.
Per garantir que el Registre compleix els estàndards internacionals, la Generalitat es va inspirar en exemples de referència com els registres d'Amsterdam, Hèlsinki i els Països Baixos, així com en informes acadèmics. L'executiu assegura que amb aquest sistema Catalunya es posiciona com a «capdavantera» en la implementació d'instruments que promouen la transparència en l'ús de la intel·ligència artificial.