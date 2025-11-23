Policial
Els Mossos detecten una dotzena de matrimonis forçats consumats a Catalunya des del 2019
Els casos de víctimes potencials s’eleven fins a la vuitantena els darrers cinc anys
Els últims cinc anys s’han consumat a Catalunya una dotzena de matrimonis forçats i hi ha prop d’una vuitantena més de casos de víctimes potencials, segons dades facilitades pels Mossos d’Esquadra a l’ACN. Des de principi de 2025 consten 6 casos, 2 matrimonis consumats i 4 en què s’ha intervingut policialment per evitar-ho.
Les xifres no inclouen el cas recent de la menor de Navarra que presumptament va ser venuda pels seus pares a canvi de diners i ampolles de whisky a una família de Mollerussa, que els Mossos faran constar com a consumat pròximament, segons avancen a l’ACN. Els matrimonis forçats són considerats una forma de violència masclista, si bé també hi ha casos recents de nois obligats a contreure matrimoni sense ple consentiment.
Les darreres dades disponibles, facilitades pels Mossos a l’ACN, confirmen que en aquest tipus de delicte la majoria de víctimes potencials i consumades són nenes o dones. Des del 2009, es registren tres casos d’homes obligats a contraure matrimoni de forma no consentida, un d’ells aquest any: un jove de 27 anys que es va presentar a una comissaria dels Mossos per explicar que l’havien obligat a casar-se, detallen fonts del Departament de Proximitat i Atenció a les Víctimes de Mossos d'Esquadra.
La resta, són dones. Les d’aquest 2025 (recollides fins a mitjan octubre) són una noia major d’edat (19 anys) que ha denunciat el seu matrimoni forçat consumat a la policia, i quatre menors víctimes potencials -d’11, 14, 15 anys (dues)- la situació de les quals es va «poder detectar i treballar en prevenció» per evitar que les casessin.
Les del 2025, a hores d'ara, són xifres similars a l’any passat, en què consten 2 matrimonis consumats i 5 situacions potencials. En aquest sentit, es pot dir que tant el 2024 com el 2025 els casos de víctimes potencials de matrimonis forçats ha estat significativament més baix que anys anteriors, ja que entre 2019 i 2023 se’n comptabilitzen entre una desena i una quinzena cada any.
En canvi, pel que fa a matrimonis forçats consumats, la xifra és molt més estable, i no passen de 3 cap any. A més, no n’hi va haver cap -que consti- ni el 2019 ni el 2021.
Més de la meitat són menors d’edat
Les víctimes d’aquest delicte solen ser menors d’edat. Segons les dades dels últims quinze anys, ho són el 52,6% de tots els casos (consumats o potencials) registrats. Això no obstant, el percentatge oscil·la anualment, en molts casos amb encara més pes de les víctimes menors, però també n’hi ha hagut en què el percentatge d’adults atesos supera el de menors, especialment els anys 2017 i 2018 (amb un 70% i un 67% d’adults, respectivament).
Dels 7 casos registrats l’any passat, 5 eren menors. I en el que portem de 2025 són 3 adults i 3 menors, novament sense el cas de la menor navarresa, que encara no s’ha comptabilitzat oficialment al registre.
Detecció de casos
Segons la mateixa font, la detecció d’aquestes situacions és «molt difícil». En molts casos, particularment en els d’adults, són les víctimes les que van a comissaria per reportar el seu cas. Això ha passat enguany amb tres persones majors d’edat que «s’han apropat a comissaria i han dit que les volien portar al seu país per casar-les». En aquests casos «es treballa amb urgència», expliquen els Mossos, retirant el passaport a la víctima i/o a la família, per exemple.
Segons constaten les dades entre 2019 i 2024, la meitat de les víctimes van comunicar elles mateixes a la policia la seva situació, mentre que en al voltant d’un 15% se’n té coneixement a través de l’entorn educatiu, i d’un altre 15%, a través dels serveis socials. Els Mossos, actuant d’ofici, en detecten un 7%, i en grau més baix hi ha la comunicació via familiars, entitats, policies locals, i l’àmbit de la salut.
Prevenció i informació
D’altra banda, també en casos no consumats, se cita els pares com a testimonis, se’ls informa que el matrimoni forçat és un delicte, i se’ls fa seguiment sense obrir procés judicial, perquè el delicte no s’ha arribat a cometre.
En la mateixa línia, fa només unes setmanes, el cos de Mossos d’Esquadra ha fet una campanya divulgativa a través de tríptics i cartells repartits per totes les comissaries de Catalunya en què s’informa que els matrimonis forçats són un delicte reconegut com un tipus de violència masclista.