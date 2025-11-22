Meteorologia
Protecció Civil desactiva l'Alerta del pla VENTCAT un cop finalitzat l'avís per fort vent
Durant l’episodi s’han rebut una vuitantena de trucades al telèfon d’emergències 112 però no s’ha registrat cap incident destacat
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest migdia el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) que s’havia activat en alerta ahir divendres. Les ratxes més fortes de vent han afectat principalment l’Empordà i les zones del Pirineu i Prepirineu.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l’episodi de fort vent ha finalitzat aquest migdia, i ha deixat registres destacats com els 143.6 km/h a Portbou (Alt Empordà); 122.8 a Boí (Alta Ribagorça); 116.3 a Núria (Ripollès); 113.8 a La Tosa d’Alp (Cerdanya) i 90.7 a Ulldeter (Ripollès).
El telèfon d’emergències 112 ha rebut en aquest temporal de vent un total de 80 trucades, la majoria des d’Osona (11); Barcelonès (8); Alt Empordà (7), Selva (7) i Vallès Occidental (7).