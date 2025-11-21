Meteorologia
La neu fa acte de presència a Catalunya
La situació meteorològica ha obligat a circular amb cadenes al Port de la Bonaigua, el pla de Beret i tres carreteres més
La neu caiguda en les últimes hores obliga a circular amb cadenes per cinc carreteres aquest divendres al matí, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Són la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b al pla de Beret, l'L-500/L-501 a la Vall de Boí, l'L-501 a Alins i L-504 a Lladorre. A més, hi ha restricció de vehicles articulats a l'N-23 a Vilaller-Vielha e Mijaran.
La neu ha caigut al Pirineu, especialment a l'extrem nord de la serralada, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A les cotes més altes, la nevada ha anat acompanyada de fortes ratxes de vent entorn dels 50-60 km/h i de valors de temperatura de -10 graus, i en alguns punts fins i tot inferiors.