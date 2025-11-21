Societat
Aquest és el calendari laboral a Catalunya per a l’any 2026: dies festius i ponts
L'any vinent hi ha la possibilitat de fer 4 ponts de fins a 4 dies
El calendari laboral de 2026 per a Catalunya comptarà amb 12 festius entre estatals i autonòmics, sense comptar els dos dies festius escollits per cada municipi. Amb aquesta informació, la ciutadania ja pot començar a planificar amb temps els seus descansos i períodes de vacances.
Entre els nou festius estatals previstos per al 2026 destaquen algunes dates tradicionals. L’any començarà amb l’1 de gener (dijous), que pot convertir-se en un pont si s’opta per agafar el dia 2 de vacances. També el 6 de gener (dimarts), festivitat dels Reis d'Orient, obre la porta a un pont de quatre dies per aquells que puguin fer festa el dilluns 5. Pel que fa a la Setmana Santa, el Divendres Sant se celebrarà el 3 d’abril, mentre que l’1 de maig, Dia del Treballador, coincidirà amb divendres i oferirà un cap de setmana llarg sense necessitat de demanar cap dia extra.
Altres festius d’àmbit estatal inclouen el 15 d’agost (Assumpció de la Verge), que aquest any caurà en dissabte i, per tant, no suposarà cap avantatge per a la majoria de treballadors. En canvi, el 12 d’octubre (Dia de la Hispanitat) serà dilluns, fet que permetrà gaudir d’un cap de setmana de tres dies. També l’8 de desembre (Immaculada Concepció), que caurà en dimarts, facilitarà un nou pont si es pot agafar festa el dilluns 7. El calendari es tancarà amb el 25 de desembre (Nadal), que el 2026 caurà en divendres.
Els festius a Catalunya
A aquests festius estatals se li sumen els quatre dies festius propis de Catalunya. El primer serà el 6 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), que completarà les vacances de Setmana Santa. El 24 de juny (Sant Joan), una de les celebracions més emblemàtiques del país, coincidirà en dimecres, interrompent la setmana laboral i oferint opcions per fer un pont si es demanen dies adjacents. L’11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) caurà en divendres, ampliant el cap de setmana, i el 26 de desembre (Sant Esteve) —una festa molt arrelada a la tradició catalana— caurà en dissabte.
Ponts i caps de setmana llargs
El calendari laboral del 2026 ofereix diverses oportunitats per gaudir de períodes de descans prolongats. En total, quatre festius coincidiran en dilluns o divendres, creant de manera automàtica caps de setmana de tres dies: 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre, tots tres en divendres, i el 12 d’octubre, que caurà en dilluns.
Per als qui vulguin maximitzar els dies de descans, els festius situats en dimarts o dijous permeten crear ponts molt avantatjosos. El primer gran pont arribarà ja a l’inici d’any, entre l’1 i el 6 de gener, quan serà possible enllaçar sis dies seguits de descans demanant només dos dies de vacances (el divendres 2 i el dilluns 5). Una situació similar es donarà al desembre: amb l’8 de desembre (dimarts), demanant festa el dilluns 7 es podrà gaudir d’un pont de quatre dies.
Un cas particular serà el de Sant Joan, que el 2026 caurà en dimecres i trencarà la setmana laboral. Els treballadors que vulguin aprofitar la circumstància podran sol·licitar els dies 22, 23, 25 i 26 de juny, i obtenir fins a nou dies consecutius de descans, comptant-hi els caps de setmana abans i després de la festivitat. Tot i requerir quatre dies de vacances, pot convertir-se en una oportunitat ideal per a una escapada llarga.
Finalment, els festius que cauran en dissabte, com el 15 d’agost (Assumpció) i el 26 de desembre (Sant Esteve), no generaran un dia extra de descans per a la majoria de persones que treballen de dilluns a divendres. En canvi, aquells que tenen torns habituals en cap de setmana sí que se’n podran beneficiar.
Llista dels dies festius a Catalunya
- 1 de gener: Any nou (dijous)
- 6 de gener: Reis (dimarts)
- 3 d'abril: Divendres Sant
- 6 d'abril: Dilluns de Pasqua Florida
- 1 de maig: Festa del Treball (divendres)
- 24 de juny: Sant Joan (dimecres)
- 15 d'agost: L'Assumpció (dissabte)
- 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya (divendres)
- 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat (dilluns)
- 8 de desembre: Dia de la Immaculada (dimarts)
- 25 de desembre: Nadal (divendres)
- 26 de desembre: Sant Esteve (dissabte)