Sales ascendeix al capdavant de Junts al Parlament i Batet serà adjunt a la direcció del partit
Junts justifica els canvis pel «retorn plausible del president» amb l'informe de l'advocat general de la UE
Carles Puigdemont ha remodelat la direcció de Junts, ascendint Mònica Sales de portaveu a presidenta del grup al Parlament, mentre Albert Batet passa a ser adjunt a la direcció del partit i director de campanya. Aquesta és la proposta que han fet Puigdemont i Jordi Turull, i que ha estat avalada per unanimitat de la direcció permanent, en una reunió aquest dilluns a Waterloo (Bèlgica). En una nota distribuïda pel partit, Junts justifica els canvis «davant dels nous reptes del context polític i l'informe de l'advocat general de la Unió Europea, que valida la llei d'amnistia i el plausible retorn del president».
La figura d'adjunt a la presidència del partit, que ocuparà el vallenc Albert Batet, és de nova creació. Segons Junts, «té l'objectiu de reforçar la interlocució de la presidència amb el teixit empresarial, els sectors productius, les patronals, els sindicats i el conjunt d’agents econòmics estratègics, fer d’enllaç de la presidència amb l’òrgan de coordinació de l’acció institucional a les diferents cambres parlamentàries i gestionar tots els aspectes polítics i de relacions institucionals que Puigdemont consideri oportú delegar».
El càrrec de portaveu al Parlament que ocupava la tortosina Mònica Sales ara serà exercit pel portaveu adjunt Salvador Vergés. Tant Vergés com la també portaveu adjunta Jeannine Abella s'incorporaran a la direcció permanent de Junts.