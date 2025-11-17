Transport
L'AVE Barcelona-Madrid arribarà als 350 km/h i el trajecte es reduirà «a menys de dues hores»
El ministre de Transports avança que la millora serà possible gràcies a unes «travesses aerodinàmiques»
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dilluns un pla d'inversió perquè els trens d'alta velocitat arribin als 350 km/h. Puente ha precisat que es començarà per la línia Barcelona-Madrid i això permetre reduir el trajecte entre les dues ciutats «a menys de dues hores». «Passarem a l'ofensiva amb l'alta velocitat. Ens fixem com a objectiu els 350 per hora i serem el segon país del món, després de la Xina», ha afirmat el titular de Transports i Mobilitat Sostenible a l'Esmorzar Informatiu d'Europa Press. Puente no ha desglossat la inversió necessària, però ha precisat que la millora es produirà amb la instal·lació d'unes noves «travesses aerodinàmiques» a les vies d'alta velocitat.
Aquestes travesses redueixen un 21% la càrrega aerodinàmica dels trens AVE al seu pas per les vies i, per tant, possibiliten velocitats molt superiors als combois. «Permeten una velocitat un 12% superior amb la mateixa càrrega aerodinàmica», ha posat sobre la taula el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, que igualment ha avançat que el pla AV350 inclou una connexió de Barcelona amb Madrid-Chamartín sense passar per Atocha i la construcció d'una nova estació d'AVE a Parla -al sud de Madrid- perquè els viatgers entre Andalusia i Catalunya puguin fer el canvi aquí i no hagin d'entrar a la capital espanyola.