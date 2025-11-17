Diari Més

L'AVE Barcelona-Madrid arribarà als 350 km/h i el trajecte es reduirà «a menys de dues hores»

El ministre de Transports avança que la millora serà possible gràcies a unes «travesses aerodinàmiques»

Visita d'Óscar Puente al nou taller d'alta velocitat de Fuencarral II, Madrid

Visita d'Óscar Puente al nou taller d'alta velocitat de Fuencarral II, Madrid

ACN

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dilluns un pla d'inversió perquè els trens d'alta velocitat arribin als 350 km/h. Puente ha precisat que es començarà per la línia Barcelona-Madrid i això permetre reduir el trajecte entre les dues ciutats «a menys de dues hores». «Passarem a l'ofensiva amb l'alta velocitat. Ens fixem com a objectiu els 350 per hora i serem el segon país del món, després de la Xina», ha afirmat el titular de Transports i Mobilitat Sostenible a l'Esmorzar Informatiu d'Europa Press. Puente no ha desglossat la inversió necessària, però ha precisat que la millora es produirà amb la instal·lació d'unes noves «travesses aerodinàmiques» a les vies d'alta velocitat.

Aquestes travesses redueixen un 21% la càrrega aerodinàmica dels trens AVE al seu pas per les vies i, per tant, possibiliten velocitats molt superiors als combois. «Permeten una velocitat un 12% superior amb la mateixa càrrega aerodinàmica», ha posat sobre la taula el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, que igualment ha avançat que el pla AV350 inclou una connexió de Barcelona amb Madrid-Chamartín sense passar per Atocha i la construcció d'una nova estació d'AVE a Parla -al sud de Madrid- perquè els viatgers entre Andalusia i Catalunya puguin fer el canvi aquí i no hagin d'entrar a la capital espanyola.

