Societat
Víctimes de trànsit demanen prevenció, justícia i reparació: «No volem condols, sinó decisions valentes»
Les associacions reclamen la reducció immediata de la taxa màxima d’alcohol i un pacte d'estat per a la seguretat viària
Les víctimes d’accidents de trànsit reclamen prevenció, justícia i reparació. «No volem condols, promeses ni homenatges buits; volem decisions valentes, lleis que protegeixin i una justícia preventiva i reeducadora», han demanat en l’acte pel Dia mundial en record de les víctimes de trànsit, a Barcelona, organitzat per les associacions STOP Accidents i P(A)T.
Famílies i persones que han patit sinistres a la carretera han homenatjat els seus estimats i han reclamat el compromís polític amb la seguretat viària, amb un pacte d’estat i amb la reducció immediata de la taxa màxima d’alcohol permesa. La consellera Núria Parlon s’ha compromès a treballar per a canvis legislatius i mesures, però també ha apel·lat a la responsabilitat de la societat.
Familiars de persones que han mort en accidents de trànsit i persones que han sobreviscut a un sinistre viari i en pateixen seqüeles físiques i psicològiques s’han retrobat en l’acte pel dia mundial de les víctimes, que es commemora cada any el tercer diumenge de novembre i que a Barcelona té lloc al memorial del passeig Marítim de la Nova Icària.
En el seu manifest, Stop Accidents ha lamentat que els compromisos amb la seguretat es perdin en «passadissos polítics mentre la violència viària continua matant i destrossant vides cada dia». L’entitat ha criticat que la rebaixa de la taxa d’alcohol permesa continuï esperant al Congrés dels Diputats i per això ha instat els responsables polítics a aprovar-la de forma immediata. També ha reclamat que no es pugui avisar dels controls policials a les xarxes socials, una pràctica que no és de «solidaritat», sinó «irresponsable», han deixat clar.
Stop Accidents també demana un pacte d’estat perquè la seguretat viària «no depengui del color polític»; eliminar el terme ‘imprudent’ del Codi Penal en homicidis viaris; seccions especialitzades en trànsit als jutjats d’instància i una comunicació «responsable» i amb «rigor», ja que també pot salvar vides, recalquen. L’entitat demana atenció integral per als que «carreguen amb el dolor cada dia, no només quan hi ha càmeres».
En la mateixa línia, l’entitat P(A)T ha destacat que aquest dia s’ha d’erigir en un «crit al món» per demanar que no hi hagi «més víctimes» de sinistres viaris i per reclamar «acció» sense «excuses» als responsables polítics. En el manifest, ha posat el focus en la justícia restaurativa i ha remarcat que el dolor de les víctimes «no s’esborra només amb condemnes», sinó que són «necessaris processos que reparin, dignifiquin i evitin nous danys col·laterals». «La justícia penal, en la seva forma actual, no respon ni al patiment de les víctimes ni a l’impacte moral dels causants», constata.
En aquest sentit, P(A)T demana «obrir un nou camí per a una justícia restaurativa» que permeti que les víctimes siguin «escoltades» i «reparades més enllà del dany físic i econòmic» i que els causants dels accidents «puguin assumir la responsabilitat i demanar perdó». Per això reclamen reconèixer l’especificitat dels delictes de trànsit i habilitar espais «segurs, acompanyats i ètics per a la trobada entre víctimes i victimaris que així ho desitgin», entre altres reivindicacions.
Parlon parla de mesures com reduir la velocitat on sigui necessari
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha reconegut que aquest any «ha estat dolent a les carreteres» i ha afirmat que cal prendre diferents mesures, com treballar per a un pacte d’estat que permeti endegar els canvis legislatius necessaris. La titular d’Interior també s’ha compromès amb altres accions des de la gestió de les vies per prevenir accidents, com reduir la velocitat -«si és necessari, s'ha de fer», ha dit- o instal·lar radars.
Parlon també ha apel·lat la responsabilitat individual i col·lectiva de qui es posa davant del volant i ha avisat que, si no es condueix respectant les normes, el vehicle es converteix en una «màquina de matar». «Tenim cada cop vehicles dotats de tecnologia per conduir amb més seguretat i com pot ser que no reduïm les víctimes de sinistres de trànsit? Com pot ser que no ho aconseguim?», ha interpel·lat els conductors.
Per la seva banda, el tinent d’alcaldia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha parlat de «campanyes, controls i sancions» en el compromís per «demanar responsabilitat, prudència i corregir els comportaments de risc».
La commoció i el dolor després de rebre notícia
L’acte ha comptat amb el testimoni de familiars de víctimes de trànsit, que han recordat els seus estimats, han explicat la commoció que se succeeix després de rebre la notícia i el dolor amb el qual conviuen, i també el mal que els fan les dilacions judicials, amb processos oberts durant mesos i fins i tot anys.
També hi han participat persones que han sobreviscut a accidents, que han relatat com la vida els va canviar completament en uns pocs segons i han agraït als familiars com els han cuidat.
Un homenatge amb clavells dipositats al memorial i un minut de silenci han precedit i clos les intervencions. Les interpretacions per part d’un violoncel·lista d’‘Hallelujah’, de Leonard Cohen; ‘El cant dels ocells’, de Pau Casals, i ‘When we where young’, d’Adele, han expressat el dolor allà on no arriben les paraules, com ha apuntat qui ha presentat l’acte, el periodista Rogeli Vázquez.
127 persones mortes a les carreteres el 2025
127 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de principi d'any, les dues últimes aquest cap de setmana. El 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i tres de cada deu són motoristes (40 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes). En aquesta xifra luctuosa, darrere la qual hi ha projectes de vida no complerts i famílies amb molt de dolor, encara s’hi haurien de sumar les víctimes mortals de trànsit dins els pobles i ciutats.