Societat
L'expresident Jordi Pujol, ingressat per una pneumònia
El judici contra l'exlíder de la Generalitat i la seva família comença el 24 de novembre a l'Audiència Nacional
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol es troba ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN de fonts properes. La malaltia de l'expresident arriba quan falta poc més d'una setmana pel judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional, que comença el 24 de novembre.
Un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ja va fer una revisió mèdica a Pujol, de 85 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d'anar personalment a Madrid per encarar el judici, que acabarà al maig.
La defensa de l'exlíder de la Generalitat al·lega que el seu estat de salut no aconsella fer el viatge. Ara ha de ser el tribunal qui decideixi si l'estat de salut és prou delicat per a eximir l'expresident de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona.
En una entrevista radiofònica, Oriol Pujol va assegurar que el seu pare vol anar a judici, però des de Barcelona: «El cos no li aguanta, pot ser bastant mortal», va assegurar Pujol fill. L'exdirigent de CDC afirmava que està «molt tranquil» i convençut que «no hi haurà cap presó».