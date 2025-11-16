Successos
Cau un grup criminal a Catalunya especialitzat en empadronaments falsos i parelles de fet fictícies
L'operatiu de la Guàrdia Civil ha acabat amb set detinguts i deu investigats a Barcelona, Badalona i Castelldefels
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal a Catalunya especialitzat en empadronaments falsos per aconseguir permisos de residència a estrangers i parelles de fet fictícies. L'organització arribava a cobrar 15.000 euros per cada expedient tramitat.
L'operatiu policial ha acabat amb set detinguts i 10 investigats a les poblacions de Barcelona, Badalona i Castelldefels. Se'ls acusa dels delictes de pertinença a organització criminal, afavoriment de la immigració irregular, falsedat documental, usurpació de l'estat civil i blanqueig de capitals.
La investigació de la Guàrdia Civil va començar a finals de l'any passat en detectar un increment important del nombre de parelles de fet «irregulars» a la província de Barcelona.L'operació es va batejar com a 'Retorncat' i es va localitzar el grup criminal, que executava tasques de captació de migrants en situació de vulnerabilitat.
Els investigats aconseguien empadronaments a territori espanyol i parelles de fet fictícies a canvi de contraprestacions econòmiques elevades de fins a 15.000 euros per expedient tramitat.
Regularitzaven estrangers extracomunitaris a Espanya i en altres països del territori Schengen com Alemanya, França o Bèlgica. Utilitzaven la falsificació documental i inclús la usurpació de la identitat de dones de residents a Espanya.
El grup criminal també s'encarregava d'allotjar els migrants en situació irregular en llocs insalubres i en extrema precarietat. La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 12 de Barcelona.